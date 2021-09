“Avec Cristiano et Varane on a plus d’expérience dans l’équipe”

24/09/2021 à 17h14 CEST

David De Gea, le gardien de Manchester United, a déclaré qu’avec les ajouts de Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane, son équipe a gagné en expérience et a souligné que cela peut être une grande année.

“Maintenant, nous avons une équipe plus importante, avec de grands joueurs et des footballeurs expérimentés, comme Cristiano et Varane, mais aussi avec moi et avec Juan Mata, par exemple, donc cette année nous avons plus d’expérience”, a déclaré le gardien espagnol dans une interview à Sky .

“Ça pourrait être une belle année”a ajouté De Gea à propos d’un United qui n’a pas remporté de titre depuis près de quatre ans et a été éliminé cette semaine de la Coupe de la Ligue par West Ham United.

Pour la résurrection de United, De Gea considère l’arrivée de Cristiano et son statut légendaire au club comme primordiale.

“Il a déjà eu un impact énorme ici. C’est incroyable de l’avoir à la maison. C’est déjà une légende du club et c’est un gars fantastique à regarder tous les jours, à cause de la façon dont il travaille dans le gymnase, à cause de la façon dont il prend soin de lui , à cause de la façon dont il se soucie de son corps… C’est un footballeur magnifique et c’est formidable de le voir chaque jour travailler dur et aider l’équipe “, a ajouté De Gea.