« Avec Cristiano Ronaldo, Manchester United ne pourra pas appuyer »

15/10/2021 à 20h20 CEST

Joël Xaubet

Avec la signature de Cristiano Ronaldo, les Manchester United fermé un marché rond où il a pu incorporer des footballeurs de haute qualité tels que Raphaël Varane et Jadon Sancho. Mais selon l’ancien joueur des Diables Rouges, Gary Neville, l’arrivée de l’attaquant portugais entraîne plusieurs implications qui pourraient compromettre le système défensif de l’équipe anglaise.

Avec Cristiano United défend avec 10

Lors d’un débat en Angleterre, l’ancien latéral gauche de United a assuré que Solskjaer devra adapter le système défensif de l’équipe : « Ronaldo joue comme un attaquant, mais Vous ne le verrez jamais appuyer. Ils ne l’ont pas fait au cours des 10 ou 15 dernières années. « Neville pense que Manchester United deviendra une équipe plus contre-attaquante, ce qui pourrait entraîner des problèmes pour jouer contre des adversaires plus petits, qui ont tendance à jouer plus enfermés dans leur propre terrain et à partir moins de place pour riposter.

Unis, obligés de se battre pour tout

Après la grosse dépense faite par le Vitrier, United doit concourir pour tous les titres cette saison. Pour ce faire, Solskjaer doit s’adapter aux besoins de l’équipe et l’un d’entre eux est l’obligation de corriger le peu d’implication de Cristiano en défense, comme l’a déclaré Neville.

En ce moment, Manchester United occupe la quatrième place de la Premier League avec 14 points à 2 des Chelsea qui mène le classement avec 16 points. En Ligue des champions, les Diables rouges se sont compliqué la vie avec la défaite en Suisse contre lui Jeunes garçons, mais la victoire sur lui Villarréal, laisse le Solskjaer dans une position confortable pour passer la phase.