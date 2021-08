in

Avec de l’oxygène !, Larry Hernández demande des prières, il est infecté | Instagram

Les adeptes du célèbre Larry Hernández ont commencé à prier après que le même chanteur a révélé sur ses réseaux sociaux qu’il est en très mauvaise santé et fait face à la contagion, ce qui le maintient désormais connecté à un concentrateur d’oxygène.

Le protagoniste de Larrymania Il a annoncé que toute sa famille a été testée positive pour le virus et que, heureusement, sa femme et ses enfants vont bien ; Cependant, on ne peut pas en dire autant de votre santé.

Larry Hernández a partagé qu’il ne voulait pas inquiéter sa mère ; Cependant, il a voulu partager avec son public que Covid-19 lui livre une rude bataille et que ses poumons sont gravement compromis, c’est pourquoi il a été nécessaire de lui fournir de l’oxygène.

Larry Hernandez Il a dit que c’était l’un de ses enfants qui avait commencé avec des symptômes et lui, quelques jours plus tard ; En dépit d’être médicamenté, l’urgence est venue quand ils ont réalisé que son oxygénation était à 83, alors que la normale chez un jeune adulte est de 95 à 100 %.

Ça a été très dur, mes poumons sont mauvais, a écrit l’interprète.

Larry Hernández a réitéré à ses partisans la dédicace de prières pour sa santé et a partagé quelques photographies sur lesquelles on peut voir qu’il est au repos et à côté du concentrateur d’oxygène.

Le célèbre a préféré écrire le message puisque parler peut compromettre ses poumons, jusqu’à présent, ses fans sont au courant de ses réseaux sociaux adressant les meilleurs vœux à son artiste ; en revanche, il y a ceux qui le signalent pour avoir été avec leur famille dans des lieux publics sans masques.