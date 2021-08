Avec de puissants catalyseurs en route, le stock de tiges vaut la peine d’être acheté

Tige (NYSE :TIGE) a annoncé de solides résultats au deuxième trimestre, tandis que la société et les actions STEM devraient être aidées de manière significative par deux projets de loi susceptibles d’être adoptés par le Congrès et d’autres initiatives gouvernementales.

Source : Shutterstock

La transition continue et rapide vers les énergies renouvelables et les véhicules électriques est également positive pour Stem. Pendant ce temps, après les baisses des actions STEM au cours des derniers mois, la valorisation des actions est assez attrayante.

Enfin, je pense que Stem fait partie d’un groupe d’entreprises qui utilise l’intelligence artificielle d’une manière qui leur assurera un grand succès.

Solides résultats du deuxième trimestre

Le chiffre d’affaires de Stem a grimpé de près de 340% en glissement annuel au deuxième trimestre, atteignant 19,3 millions de dollars. Sa marge brute, hors certains éléments, s’établit à -1%, contre -40% au T2 2020.

Plus impressionnant encore, le pipeline de 12 mois de Stem a bondi de 21 % par rapport au premier trimestre à 1,7 milliard de dollars, et son carnet de commandes a grimpé de 13 % d’un trimestre à l’autre pour atteindre 250 millions de dollars.

La société continue de s’attendre à un chiffre d’affaires de 147 millions de dollars en 2021 et à un BAIIA ajusté de -25 millions de dollars en 2021.

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Stem, le PDG John Carrington a expliqué de manière succincte et efficace : « Notre solution génère de la valeur pour le client en réduisant les coûts énergétiques, en réduisant la dépendance à l’égard de la production de combustibles fossiles conventionnels et en résolvant les problèmes d’intermittence posés par l’énergie solaire et éolienne.

Plus précisément, la plate-forme d’IA de Stem, Athena, augmente l’efficacité des systèmes de stockage d’énergie qui fonctionnent en tandem avec les énergies renouvelables « en basculant automatiquement entre l’alimentation par batterie, la production sur site et l’alimentation du réseau ». Il est également capable de prédire la production solaire et d’utiliser ces informations pour déterminer quand utiliser l’électricité des batteries ou de l’énergie solaire.

Aide du gouvernement

Comme je l’ai signalé dans ma précédente chronique sur les actions STEM, un analyste s’attend à ce que le budget des démocrates inclue un nouveau crédit d’impôt pour le stockage d’énergie, ainsi que des crédits d’impôt améliorés pour les énergies renouvelables et des allégements fiscaux pour les services publics qui leur donneraient plus d’argent à dépenser.

L’accord bipartite sur les infrastructures qui a été adopté par le Sénat, quant à lui, comprend des crédits pour de nouvelles infrastructures de transmission et de stockage d’énergie. Stem est bien placé pour obtenir une part significative de ces fonds.

Je pense que l’une des principales raisons de la faiblesse des actions STEM et de ses pairs est la question de savoir si le projet de loi sur les infrastructures et le budget seront adoptés, au milieu de désaccords procéduraux entre les démocrates du Congrès progressistes et modérés. Mais je pense que le débat est avant tout un exemple de démagogie politique, plutôt que des différences profondes. En d’autres termes, les progressistes et les modérés veulent montrer à leurs partisans qu’ils se battent pour certains principes.

Mais en fin de compte, parce que les deux factions veulent adopter une législation pour améliorer les chances électorales du parti, je m’attends à ce que les deux projets de loi soient approuvés avec des modifications assez légères.

Pendant ce temps, les gouvernements fédéraux américains, les gouvernements des États et les pays étrangers cherchent à accélérer la transition vers les énergies renouvelables et les transports électrifiés. Au fur et à mesure que ces transitions progressent et s’accélèrent, les économies de coûts permises par la plate-forme Athena de Stem sont susceptibles de continuer à augmenter, entraînant une augmentation supplémentaire des résultats et des résultats de l’entreprise.

Le bon type d’IA

Je commence à être convaincu que les entreprises d’IA les plus performantes seront celles qui fourniront une IA adaptée à certains domaines restreints, plutôt qu’à la prise de décision générale. Parce que ces systèmes d’IA étroits ont été alimentés par une grande quantité de données sur des sujets spécifiques, je pense qu’ils sont à la fois de meilleurs décideurs et beaucoup plus difficiles à reproduire que des offres d’IA plus généralisées.

Par exemple, Parvenu (NASDAQ :UPST), dont la plate-forme d’IA se concentre sur l’octroi de prêts bancaires plus performants, a plutôt bien fonctionné, générant de gros revenus et augmentant rapidement. Étant donné que la portée de Stem’s Athena est également étroite, je m’attends à ce qu’elle continue également de croître rapidement.

L’essentiel sur le stock STEM

Stem a de multiples catalyseurs à venir, forts, positifs, et son IA étroitement adaptée devrait lui permettre d’avoir beaucoup de succès. En conséquence, les actions, dont la capitalisation boursière est maintenant inférieure à 3 milliards de dollars, devraient s’avérer une aubaine à long terme.

À la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur les actions STEM.

Larry Ramer a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent GE, les actions solaires et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer.