Avec des applaudissements au lieu de sifflets, Leroy Sane brille pour le Bayern Munich lors de la victoire contre le VfL Bochum

in

Le Bayern Munich a effacé le VfL Bochum 7-0 et l’une des grandes stars du match était Leroy Sane.

Sane, qui il y a quelques semaines à peine a reçu des railleries de la foule, est maintenant applaudi après avoir retrouvé sa forme. Le point culminant du match pour Sane a été un coup franc plongeant qui a trouvé le fond des filets après l’effondrement prématuré du mur du VfL Bochum.

« J’ai regardé la position du mur et j’ai décidé de tirer directement. Je m’entraîne beaucoup sur coups francs », a déclaré Sane (tel que capturé par Tz). « Je sais ce que je dois livrer. Je ne veux pas revivre quelque chose comme ça, bien sûr. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même et j’espère pouvoir continuer à livrer de telles performances.

Quant au VfL Bochum, Sane pense que le Bayern Munich s’est simplement occupé des affaires.

« Au début, on pouvait voir que Bochum était très agressif, à chaque tacle. Après notre premier but, nous nous sommes lancés et à partir de là, nous avons commencé à marquer nos buts. J’essaie toujours de faire de mon mieux. En ce moment ça se passe très très bien. Je veux juste continuer », a déclaré Sane (tel que capturé par FCBayern.com).