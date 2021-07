Avec des factures d’hospitalisation élevées, passez à une police de santé à couverture plus élevée – Voici pourquoi

Il existe de nombreux assureurs disponibles sur le marché qui proposent des polices de santé d’une valeur de 1 crore de Rs pour des primes aussi basses que 600 à 800 Rs par mois pour une personne de 32 ans.

Des histoires affligeantes de personnes infectées par COVID-19 payant des factures d’hôpital exorbitantes pour le traitement du nouveau coronavirus font surface depuis un certain temps déjà. Récemment, un résident de Delhi de 44 ans – Rakesh Bakshi – qui a été admis dans un somptueux hôpital privé de la capitale nationale pour le traitement du COVID-19 a été facturé plus de 23 lakh de Rs pour 21 jours d’hospitalisation.

De plus, sa demande d’assurance maladie s’élevait à environ Rs 10 lakh et il a dû payer le montant restant de sa propre poche pour lequel il a dû demander l’aide de sa famille et de ses amis.

Rakesh a eu la chance d’avoir une assurance maladie qui le couvrait dans une certaine mesure, même si la couverture n’était pas suffisante pour payer la totalité des frais d’hospitalisation. Alors que les gens optent pour une police d’assurance maladie, tout le monde n’opte pas pour le bon montant de couverture ou la somme assurée, ce qui le plonge souvent dans une crise financière profonde.

Les experts en assurance abordent l’assurance maladie avec une somme assurée insuffisante comme un « seau qui fuit ». Bien que vous puissiez vous sentir financièrement bien protégé contre toute urgence médicale, en raison de la somme assurée inférieure, l’objectif principal de l’assurance maladie n’est pas atteint. Même parfois, les personnes ayant une couverture d’assurance maladie inadéquate doivent vendre leurs actifs financiers, ou pire encore, emprunter de l’argent à un taux d’intérêt massif pour payer les factures d’hôpital. Pour étayer cela, il existe un rapport récent de « Ayushman Bharat » qui déclare : En Inde, plus de six millions de personnes chaque année, soit environ 7 000 personnes chaque heure, sombrent dans la pauvreté en raison de dépenses de santé catastrophiques. C’est aussi parce que l’Inde, qui est classée parmi les plus grandes économies du monde, 70 % des soins de santé publics en Inde sont pris en charge par le secteur privé et seulement 30 % par le secteur public.

Cela signifie que, dans le cas où une urgence médicale frappe une famille, la plupart du temps, la personne doit être transportée d’urgence dans un établissement privé pour y être soignée. Et puis, les hôpitaux privés facturent un montant élevé même pour un traitement mineur, et il est donc important d’avoir une police d’assurance maladie avec une somme assurée élevée.

Avec des factures d’hôpital atteignant des milliers de dollars pour l’hospitalisation d’un membre d’une seule famille en raison de COVID-19, deux ou trois membres de la même famille hospitalisés peuvent se transformer en un cauchemar choquant – à la fois physiquement et financièrement. Bien que vous puissiez éviter cette situation en maintenant une distance sociale et en suivant les protocoles mandatés par le gouvernement, il est tout aussi important de rester financièrement préparé à une telle situation et la seule issue est d’avoir une couverture d’assurance maladie avec une couverture adéquate – somme assurée.

Pour ceux qui ne le savent pas, la somme assurée est le montant total à concurrence duquel l’assureur s’engage à payer vos factures d’hospitalisation. Si vous et les membres de votre famille êtes déjà couverts par une police d’assurance maladie de groupe ou par des couvertures santé individuelles avec une somme assurée de Rs 5 à Rs 10 lakh, notez que la couverture n’est pas suffisante compte tenu du taux d’inflation médicale actuel et des coûts de traitement en hausse. . La première chose à faire est d’augmenter la somme assurée de votre couverture santé à Rs 40 lakh ou si possible, Rs 1 crore. Aujourd’hui, une police d’assurance-maladie de Rs 1 crore pour une personne de 32 ans est disponible au même prix qu’un plan assuré à Rs 10 lakh.

Vous avez la possibilité d’augmenter votre capital assuré auprès de l’assureur actuel ou, si votre assureur actuel n’offre pas de police à capital assuré plus élevé, vous pouvez transférer votre police à un assureur différent et meilleur. Pour ceux qui sont bloqués avec une police d’assurance maladie à capital assuré inférieur, le portage est la seule solution et la plus abordable disponible. Il est toujours préférable de porter votre police d’assurance maladie plutôt que d’acheter une nouvelle police ensemble, car vous risquez de perdre tous les avantages liés à votre ancienne couverture santé. En achetant une nouvelle police, vous perdrez l’avantage du bonus sans réclamation et devrez purger une nouvelle période d’attente pour diverses conditions préexistantes.

Il existe de nombreux assureurs disponibles sur le marché qui proposent des polices de santé d’une valeur de 1 crore de Rs pour des primes aussi basses que 600 à 800 Rs par mois pour une personne de 32 ans. En fait, pour une prime annuelle d’une valeur de Rs 15 000, vous pouvez obtenir une couverture avec une somme de Rs 1 crore assurée pour une famille de quatre personnes – soi, conjoint et deux enfants. Le transfert de votre police de santé vers un plan de couverture plus élevé améliorera non seulement la couverture, mais vous aidera également à bénéficier d’une pléthore de fonctionnalités exclusives telles qu’aucun plafonnement du loyer de la chambre, aucune clause de co-paiement et aucune sous-limite sur les procédures spécialisées. En fait, de nombreux assureurs vous permettent également de gagner des points de bien-être tout en maintenant votre santé conformément au programme et d’échanger les points contre des réductions sur les primes ou d’obtenir un abonnement aux centres de yoga et aux gymnases.

Avec l’intervention du régulateur des assurances, au profit des clients, le processus de portage a été rendu très fluide et vous pouvez facilement changer d’assureur en ligne si vous n’êtes pas satisfait de l’assureur actuel et souhaitez migrer vers une meilleure police. En suivant quelques étapes simples, vous pouvez transférer d’un assureur à un autre. Avec les nombreux changements apportés aux règles de souscription, les clients n’ont pas besoin de purger une nouvelle période d’attente lors du transfert de l’assureur et tous les autres avantages tels que le bonus sans réclamation continuent de fonctionner sans interruption. En fait, lors du transfert vers un nouvel assureur, vous avez également accès à des fonctionnalités telles que l’absence de plafonnement de la location de chambre, le paiement sans quote-part et l’absence de sous-limites.

(Par Amit Chhabra, responsable de l’assurance maladie, Policybazaar.com)

