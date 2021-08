Avec des grains de beauté, Belinda a un ventre plat et une silhouette mince

À pois, Belinda affiche un ventre plat et une silhouette élancée | Instagram

L’interprète de “Petite grenouille“Elle a cessé d’être la fille qui a conquis le cœur de tous pour sa tendresse dans les romans pour enfants, Belinda, montre sa silhouette marquée avec une tenue de taupes et un ensemble noir qui couvrait à peine ses charmes.

Avec beaucoup de style, Belinda a laissé échapper son côté le plus féminin et séduisant ces derniers mois, montrant un peu plus la beauté qui la caractérise.

Belinda, a un grand nombre d’adeptes, rien que sur son compte Instagram, plus de 13 millions d’utilisateurs surveillent ses pas, sa carrière l’a amenée à être nominée pour le “princesse de la pop latine“.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’IMAGE.

C’est pourquoi pour beaucoup “Beli“Il est capable de voler des milliers de soupirs et certaines de ses photographies les plus récentes en sont responsables.

Cela peut vous intéresser Avec un blazer à pois, Belinda découvre les intérieurs noirs

Dans une carte postale qui circule sur l’une des plateformes sociales populaires, Belinda Peregrín Schüll réapparaît vêtue d’une tenue de plage Avec un imprimé à pois, tendance iconique de la mode qui s’est imposée depuis quelques années, elle porte un ensemble noir qui couvre très peu sa silhouette, ainsi qu’un chapeau et des lunettes.

La chanteuse, actrice, mannequin et femme d’affaires a l’air très chic puisqu’elle est aussi une fidèle assidue de la mode et aime porter des vêtements de la meilleure qualité possible, d’après ce qu’on peut voir dans chacune de ses apparitions.

La figure marquante de la série, qui a commencé sa carrière dès l’âge de 10 ans dans des feuilletons tels que “Des compagnons à la rescousse“,” Friends Forever ” ou ” Aventures dans le temps “, des histoires qui marqueront ses débuts, c’est une icône de la musique, du jeu d’acteur et désormais des réseaux sociaux.

L’artiste espagnol, nationalisé mexicain, apparaît dans divers comptes, les soi-disant “fan pages” qui montrent les images, les photographies ou les faits saillants de la “pop star”, qui depuis quelques années a pris une plus grande validité.

Belinda est l’une des rares jeunes actrices à avoir débuté très jeune dans l’industrie et reste encore forte dans le goût d’un large public.

Sa carrière a été fulgurante et au lieu de stagner elle a été présente dans divers espaces, contrairement à ce qui s’est passé avec certains de ses anciens collègues, Belinda s’est aventurée dans diverses facettes ce qui lui permet de rester très présente et constante.

De ses diverses collaborations musicales qui ont fait danser tout le monde coïncidant avec d’autres groupes, sa participation à diverses émissions de téléréalité en tant que juge dans diverses éditions de “La Voz”, à l’image de diverses campagnes publicitaires avec des marques connues et prestigieuses.

Cela peut vous intéresser 300 heures ! Christian Nodal reçoit de Belinda Un autre bijou ?

Sans oublier qu’elle a fait la couverture des éditions les plus populaires et surtout liées à la mode, et sa présence dans les défilés les plus importants, son retour sur les écrans en faisant partie de projets sur Netflix, son actualité entrepreneuriale avec sa propre marque de collagène, “Wonu” et son énorme popularité sur les réseaux sociaux la maintiennent sous les projecteurs. A quelle heure se repose cette fille ?

De plus, en plus de tout le fardeau épuisant, Belinda profite non seulement d’une grande étape professionnelle mais aussi personnelle après le début de sa relation avec Christián Nodal avec qui il y a déjà des projets de mariage, comme ils l’indiquent pour cette année, donc si c’était le cas, les préparatifs seraient sûrement en plein essor, bien que peu de détails en aient émergé.

Belinda, qui a toujours affirmé qu’elle avait beaucoup de persévérance dans ses soins personnels, ce qui se voit dans cela et un grand nombre d’images qui sont partagées sur le réseau, aurait traversé une mauvaise passe, ceci après la fiancée de le régional mexicain, a révélé il y a quelques jours qu’il avait contracté la maladie redoutée.

Comme l’a révélé Reforma, l’artiste qui a récemment sorti “La Niña de la Escuela”, qui a abouti à une collaboration fructueuse avec Lola Indigo et Tini Stoessel, a révélé qu'”elle avait eu de très mauvais jours” pendant les premiers jours de contagion, qui est resté isolée chez elle à Mexico.

Cela peut vous intéresser C’est littéralement sorti, Britney Spears porte des charmes en guise de protestation

Heureusement, lors de l’interview du médium susmentionné, elle a réaffirmé qu’elle était déjà sur le point de sortir, bien qu’elle n’ait pas révélé si son idole avait subi des tests pour écarter une contagion puisqu’un compte Instagram @Chamonic, a assuré que l’auteur-compositeur-interprète serait resté avec elle pendant les jours les plus difficiles.