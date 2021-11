Avec des implications mondiales, la Finlande juge les chrétiens pour leur foi

Juhana Pohjola ne serait pas choisi pour jouer son propre rôle si Hollywood faisait un film sur un évêque jugé pour sa foi. Le pasteur finlandais a hérité d’une place dans l’église de Martin Luther, mais il ne semble rien de la pugnacité ou du vitriol de Luther.

En personne, Pohjola, 49 ans, est franc mais modeste et doux. Stéréotypiquement, le Finlandais est mince et grand. Il fait souvent une pause en parlant pour examiner attentivement ses prochains mots. Il écoute attentivement les autres avec des CV bien moins impressionnants.

En plus de deux décennies en tant que pasteur, Pohjola a exercé son ministère auprès de congrégations aussi petites que 30. Il a passé sa vie à construire un réseau d’églises fidèles à travers la Finlande, dont beaucoup ont commencé avec quelques personnes réunies pour la prière, l’étude de la Bible, l’hymne. chanter—et la communion, s’ils peuvent avoir un pasteur. Dans une interview en personne avec The Federalist, Pohjola a exhorté les autres dirigeants chrétiens à être disposés à rechercher «une brebis perdue» au lieu des foules et à l’acclamer.

C’est l’homme qui semble être le premier dans l’Occident post-soviétique à être inculpé pour avoir prêché le message chrétien tel qu’il est établi depuis des milliers d’années. Paive Rasanen, compatriote luthérien de Pohjola et membre du Parlement finlandais, est également inculpé dans l’affaire qui sera jugée le 24 janvier.

Les crimes présumés de Rasanen dans un pays qui prétend garantir la liberté d’expression et de religion incluent le tweet d’une photo d’un verset de la Bible. Les sanctions potentielles s’ils sont reconnus coupables comprennent des amendes et jusqu’à deux ans de prison.

Autorités finlandaises : La Bible est un discours de haine

Rasanen et Pohjola sont accusés de « discours de haine » pour avoir respectivement écrit et publié un livret de 24 pages de 2004 qui explique la théologie chrétienne de base sur le sexe et le mariage, qui réserve le sexe exclusivement au mariage, qui ne peut être composé que d’un homme et d’une femme. , pour la vie. Le procureur finlandais affirme que les enseignements chrétiens séculaires sur le sexe « incitent à la haine » et violent les préférences juridiques des groupes identitaires privilégiés par le gouvernement.

L’écrivain Rod Dreher a souligné la nature de chasse aux sorcières de cette poursuite : « Räsänen a écrit ce pamphlet sept ans avant que les LGBT ne soient ajoutés à la loi nationale sur le discours de haine en tant que classe protégée. Elle a déjà fait l’objet d’une enquête pour la brochure et a été innocentée – mais maintenant elle va subir un autre interrogatoire.

Rasanen et Pohjola ont tous deux affirmé catégoriquement « la dignité, la valeur et les droits humains divinement accordés à tous, y compris à tous ceux qui s’identifient à la communauté LGBTQ ». La théologie chrétienne enseigne que tous les êtres humains sont précieux, car tous sont créés à l’image de Dieu et ont reçu la vie éternelle par la mort et la résurrection de Jésus-Christ.

Avant le procès, Rasanen et Pohjola ont été interrogés par la police pendant des heures sur leur théologie. Pohjola m’a dit lors de l’interrogatoire que la police avait traité les croyances chrétiennes comme des crimes de pensée. Dans une déclaration, Rasanen a noté que la police avait admis publiquement que son interprétation de la loi finlandaise ferait de la publication de la Bible un crime de haine.

« Il m’est impossible de penser que les vues chrétiennes classiques et la doctrine de la majorité des confessions deviendraient illégales. La question ici concerne le cœur de la foi chrétienne ; comment une personne est sauvée dans l’unité avec Dieu et dans la vie éternelle par le sacrifice rédempteur de Jésus. Par conséquent, il est crucial de parler également de la nature du péché », a déclaré Rasanen à Dreher. « Comme nous vivons dans un pays démocratique, nous devons pouvoir être en désaccord et exprimer notre désaccord. Nous devons être capables de faire face à des paroles qui, selon nous, insultent nos sentiments. Beaucoup de questions sont tellement discutables et contradictoires que nous devons avoir la possibilité de discuter. Sinon, l’évolution se fait vers un système totalitaire, avec une seule vision correcte. »

Implications internationales majeures

L’avocat des droits de l’homme Paul Coleman, qui s’est entretenu avec The Federalist depuis son bureau Alliance Defending Freedom International à Vienne, en Autriche, a déclaré que les cas de Pohjola et Rasanen sont un « canari dans la mine de charbon » pour la liberté d’expression à travers l’Occident. ADF International apporte un soutien juridique aux affaires Pohjola et Rasanen.

« Bien que tous les pays européens aient ces lois sur les discours de haine et que ces lois sur les discours de haine soient de plus en plus utilisées contre les citoyens pour des choses qu’ils disent, c’est la première fois que nous voyons vraiment des chrétiens faire l’objet de poursuites pénales pour avoir expliqué leurs opinions bibliques », a déclaré Coleman. mentionné. « … C’est sans précédent. Nous n’avons pas vu d’attaques contre la liberté d’expression à ce niveau en Europe, et c’est pourquoi ce sont des cas extrêmement importants, non seulement pour le peuple finlandais et Paive Rasanen et l’évêque eux-mêmes, mais pour toute l’Europe. Si cela est confirmé dans une juridiction, nous le verrons sans aucun doute dans d’autres juridictions également. »

De telles lois européennes sur le « discours de haine » existent dans tous les pays européens et occidentaux tels que le Canada et l’Australie, et découlent de l’influence soviétique. Coleman les a appelées « lois sur le sommeil », affirmant que dans d’autres pays « elles pourraient être utilisées à tout moment comme elles le sont en Finlande. Les gens doivent se mobiliser contre ces lois et les renverser.

Privilégier juridiquement certains comportements sexuels a ainsi rompu les promesses des pays occidentaux d’égalité devant la loi pour tous les citoyens, ainsi que permis la discrimination gouvernementale contre les citoyens qui exercent leur liberté d’expression et de religion, comme dans les affaires Baronnelle Stutzman et Jack Phillips aux États-Unis. États.

« Établir des normes d’identité » permet également au gouvernement de se mêler de controverses théologiques qui ne le concernent pas, a déclaré le révérend Jonathan Shaw, qui dirige les relations avec l’Église pour le Synode Église luthérienne-Missouri (LCMS) et connaît Pohjola depuis des décennies. L’église de Pohjola est une filiale internationale du LCMS.

Du point de vue de la loi naturelle et de la perspective occidentale historique, « le gouvernement n’est pas censé entrer dans le cerveau des gens et leur dire ce qui est bien et mal à croire et à dire », a noté Shaw lors d’un entretien téléphonique. « Ce n’est pas leur domaine. Leur royaume est dans l’extérieur, des choses comme protéger les gens dans leur corps, faire la guerre si nécessaire et punir les criminels… C’est vraiment ce qui est en jeu [in the Pohjola case]. Le gouvernement a perdu ses amarres et ne connaît pas sa raison d’être.

De pasteur à temps partiel à évêque

Après des études théologiques en Finlande et aux États-Unis, la première congrégation de Pohjola à Helsinki a commencé avec environ 30 membres, dit-il. Il n’a pu le soutenir qu’à temps partiel dans un premier temps. Il se souvenait de sa femme accompagnant le chant des cantiques de la congrégation sur un piano tandis que leur fille aînée, un bébé à l’époque, était allongée sur une couverture sur le sol à proximité.

L’église d’État finlandaise a commencé à désobéir ouvertement à la théologie chrétienne concernant les différences entre les sexes au milieu de la révolution sexuelle mondiale des années 1960. Ainsi, les chrétiens aliénés par l’adhésion de l’église d’État aux exigences culturelles antichrétiennes ont recherché des pasteurs fidèles comme Pohjola, qui sont connus comme « confessionnels » pour avoir adhéré aux confessions chrétiennes historiques.

La croissance résultante de sa petite congrégation a progressivement conduit à l’établissement d’un séminaire, puis de dizaines d’églises de mission, qui ont grandi à mesure que l’église d’État théologiquement infidèle diminuait. En 2013, 25 de ces nouvelles congrégations confessionnelles formaient le diocèse évangélique luthérien de Finlande. Aujourd’hui, ce diocèse supervise 45 congrégations et missions et forme 64 pasteurs.

Cette croissance s’est accompagnée de souffrances, y compris la persécution d’abord de la part de la propre église de Pohjola.

D’abord persécuté par sa propre église

En 2009, Pohjola a reçu le prix Saber of Boldness de la revue théologique Gottesdienst, qui est décerné « pour bravoure et intrépidité remarquables au nom de la Sainte Église du Christ, alors qu’il était engagé dans la confession de son Évangile pur face à des forces hostiles, et au plus grand risque personnel. Le prix a honoré Pohjola, avec d’autres fidèles pasteurs finlandais, pour avoir tenu bon alors que l’église d’État de Finlande a demandé des poursuites civiles contre eux pour avoir refusé de désobéir aux commandements de la Bible selon lesquels seuls des hommes doivent être envoyés pour mener une guerre spirituelle en tant que pasteurs.

Comme Luther avant lui, Pohjola a été expulsé par son propre corps d’église en 2014 pour avoir adhéré à la parole de Dieu sur cette question. L’avis de sa révocation déclarait que Pohjola était « manifestement inapte à être pasteur ». À l’époque, il a répondu avec chagrin mais aussi en disant qu’il devait obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes, se lamentant : « Au lieu que l’Église soit purgée avec la Parole de Dieu, elle est purgée de la Parole de Dieu.

Dans l’interview de la semaine dernière, Pohjola a déclaré qu’être défroqué de « son église baptismale » le chagrine encore aujourd’hui. Du côté de sa mère, a déclaré Pohjola, sa famille comprend des pasteurs luthériens de cette église remontant à la Réforme du XVIIe siècle. Mais il ne pouvait pas désobéir aux commandements de Dieu pour conserver son statut social ou son emploi.

Division ou unité ? Oui

La séparation de Pohjola de l’église d’État de Finlande a également eu pour conséquence de l’unir, lui et son troupeau, avec d’autres chrétiens confessionnels à travers le monde. Le Conseil luthérien international est un réseau mondial d’églises théologiquement unifiées, et comme les églises confessionnelles en Finlande, ce réseau se développe.

Mathew Block, le responsable des communications de l’ILC, a noté que les contradictions accrues entre les pratiques païennes de plus en plus contre nature et les enseignements chrétiens historiques provoquent un « réalignement confessionnel » mondial. Cela oblige les gens à prendre une vraie décision quant à leur position plutôt que de leur permettre d’habiter le milieu de plus en plus inexistant et indécis.

Cela affecte les églises du monde entier. Si cela signifie des divisions dans certains domaines, cela conduit également à l’unité dans d’autres. Par exemple, malgré d’autres différences théologiques importantes, tous les plus grands organismes chrétiens du monde sont d’accord avec les doctrines pour lesquelles le gouvernement finlandais persécute Pohjola. Cela leur permet de parler en chœur aux chefs de gouvernement.

Déjà, des dizaines de chefs religieux de premier plan à travers le monde ont officiellement fait part de leurs préoccupations au gouvernement finlandais et aux Nations Unies concernant les poursuites engagées contre Rasanen et Pohjola. Plusieurs membres américains du Congrès ont également demandé aux agences américaines de prendre des mesures contre la Finlande pour ces violations des droits humains.

« J’encourage les dirigeants ecclésiastiques catholiques romains et tous ceux qui se soucient des âmes à s’exprimer, à se donner la main et à serrer les bras avec nous alors que nous parlons de la nécessité absolue de nos valeurs chrétiennes historiques du mariage d’un homme, d’une femme et de la liberté d’être capable de le croire, de le dire, de publier des livres à ce sujet et de trouver des moyens pratiques grâce à l’hospitalité, à l’éducation et à d’autres engagements sociaux pour rendre la société forte de cette façon », a déclaré Shaw. « Toutes les églises – on pourrait même dire toutes les religions, mais en particulier la foi catholique romaine – cela reflète également leurs engagements historiques. »

Le berger fait face aux attaques de loups pour le mouton

En août 2021, l’Église luthérienne internationale a reconnu le leadership inébranlable de Pohjola au milieu des persécutions en le nommant évêque du diocèse confessionnel de Finlande. L’ILC a organisé la tournée de conférences de Pohjola en novembre 2021 aux États-Unis et collecte des fonds à travers le monde pour sa défense juridique et son travail de mission.

« Notre mission a été que, si le berger voit qu’un mouton manque, il le sait », a déclaré Pohjola à propos des églises qu’il supervise. Il a noté que de nombreuses personnes venant dans les églises finlandaises fidèles recherchent l’amour et la connexion d’une famille d’église alors que le monde séculier devient de plus en plus isolé et sans famille, en grande partie à cause du comportement sexuel et des croyances païennes.

« Les gens ne vont pas à l’église pour le capital social maintenant. C’est une vie sérieuse et ils veulent être sérieux avec Dieu. Les églises doivent donc construire des communautés qui reposent sur une solide doctrine biblique luthérienne », déclare Pohjola.

Bien qu’il ne partage peut-être pas le tempérament de Luther, la réponse de Pohjola à sa propre persécution par les autorités ecclésiastiques et civiles reflète la simplicité de Luther il y a quatre siècles : « Me voici. Je ne peux pas faire autrement. » Il ajoute un message pastoral aux chrétiens qui voient les gouvernements se retourner contre eux aujourd’hui.

« Nous devons apprendre du passé, les chrétiens qui ont souffert de la persécution, et être préparés », a déclaré Pohjola. «Mais ce n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter, parce que Christ reste fidèle à son église et où qu’il nous conduise, il viendra avec nous. Il fournira tout ce qui est nécessaire pour l’avenir de ses chrétiens et de son église.

Vous pouvez entendre Pohjola parler de son cas et de ses implications lors de sa visite aux États-Unis en novembre ici :

Et regardez une interview de Federalist Radio Hour avec Pohjola ici :