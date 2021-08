in

Avec des maillots de bain, Ana Cheri montre le meilleur de son voyage à Hawaï ! | Instagram

À travers une vidéo coquette, le maquette et la célébrité Instagram Ana Cheri ont partagé une partie de son voyage à Hawaï, où elle portait plusieurs maillots de bain très révélateurs.

Que ce soit sur la plage ou en train de nager dans la mer, la femme d’affaires coquette qui possède Chéri fit porter des maillots de bain différents a laissé ses partisans la bouche sèche.

Dans le vidéo Le beau modèle apparaît dans diverses scènes depuis le début de son voyage en avion jusqu’aux magnifiques couchers de soleil, ainsi que la nature de ce bel endroit.

Sûrement, quand vous le verrez, vous pourrez vous souvenir de certaines photos que les vôtres Ana Chéri Il a partagé dans son flux, seulement que la voir en vidéo est beaucoup plus charmante, surtout parce que vous pouvez profiter de différents angles de cette beauté américaine.

Le meilleur voyage à Hawaï que j’aie jamais eu et j’avais besoin de 1000% pour me sentir reposé et reconnaissant », a écrit Ana Cheri.

Il est plus qu’évident que lors de ce voyage elle a eu l’occasion de voyager avec son mari Ben Moreland avec qui elle apparaît deux fois dans la vidéo l’air extrêmement amoureuse, cette vidéo a été partagée il y a 21 heures sur son compte Instagram et elle en a déjà plus de 17 000 reproductions.