Avec des pétroliers pleins de Gangajal, la police garde les frontières de Haridwar pour tenir Kanwariyas à distance, vérifiez les détails

Le personnel de police contrôle également strictement les véhicules de tourisme portant la plaque d’immatriculation d’un État étranger tel que l’Uttar Pradesh, le Pendjab, l’Himachal Pradesh, entre autres.

Peu de temps après que le gouvernement de l’État d’Uttarakhand a décidé d’annuler le Kanwar Yatra de cette année à la suite de la pandémie de Covid-19, plus de 800 policiers surveillent les passages vitaux à Haridwar pour tenir Kanwariyas à distance et assurer le respect des directives de Covid-19 depuis le 25 juillet. le personnel de la police surveille pour s’assurer qu’aucun Kanwariya ou dévot n’entre dans la ville sainte jusqu’au 7 août et viole l’ordre du gouvernement. Selon un rapport d’Indian Express, la police renvoie chaque jour jusqu’à 150 véhicules de ces postes de contrôle et n’autorise que ceux qui ont un réel besoin de voyage et un rapport RT-PCR négatif à l’intérieur de la ville.

Ce qui pose un défi pour le personnel de police, c’est de séparer les kanwariyas qui veulent entrer subrepticement dans la ville de ceux qui ont un réel besoin de voyager mais qui ne possèdent pas de rapport RT-PCR négatif.

Comment la police identifie-t-elle les Kanwariya suspectés ?

Selon les données de la police de Haridwar citées par l’Indian Express, la police a réussi à renvoyer jusqu’à 26 217 personnes qui étaient supposées être des kanwariyas car elles ne possédaient pas de rapport négatif RT-PCR ni ne pouvaient expliquer un quelconque besoin « valide » d’entrer dans le ville. Le sous-inspecteur Anand Chauhan, qui occupait un de ces postes avec ses collègues, a déclaré à l’Indian Express que les personnes qui n’ont pas de rapport de test négatif ou de raison valable de se rendre dans la ville sont enregistrées comme Kanwariyas par la police. Chauhan a également déclaré que dans de telles situations, il est supposé que les Kanwariya tentent de se frayer un chemin pour entrer dans la ville et récupérer l’eau bénite du Gange à Har ki Pauri. Le personnel de police contrôle également strictement les véhicules de tourisme portant la plaque d’immatriculation d’un État étranger tel que l’Uttar Pradesh, le Pendjab, l’Himachal Pradesh, entre autres.

Défis devant la police

Même avant et après la période Kanwariya et le mois sacré de Shravana, l’état d’Uttarakhand est considéré comme l’un des lieux les plus sacrés par des millions d’hindous et un certain nombre de rituels allant de la naissance aux rites finaux d’une personne sont menés dans d’innombrables temples. , les sanctuaires et la rive du Gange. Prenez par exemple deux cas dans le même avant-poste : un couple accompagné de leurs enfants voulant se baigner dans la rivière ou une foule de parents voulant disperser les cendres d’une âme décédée dans la rivière. Le couple a convaincu les policiers qu’ils voulaient se baigner dans la rivière car il y avait une fonction familiale imminente et ont été autorisés à entrer dans la ville après avoir montré leur certificat de vaccination et enregistré sur le portail du gouvernement de l’État.

D’un autre côté, environ 11 membres de la famille et des proches qui étaient en route vers le Gange pour disperser les cendres de leur proche ont été arrêtés par la police et seuls quatre d’entre eux ont été autorisés à entrer, conformément aux directives émises par le gouvernement de l’État pour de tels cas. Le personnel de police a également effectué un rapide antigène pour les quatre membres et les a laissés visiter la rivière sacrée.

Autres dispositions prises par la police

Comme conseillé par l’honorable Cour suprême, le gouvernement de l’État a déployé des camions-citernes remplis de la rivière Ganga à plusieurs passages dans l’État pour s’assurer que tous les fidèles obtiennent l’eau sacrée de la rivière. La police surveille également des endroits comme Har Ki Pauri, Gangotri entre autres pour s’assurer qu’il n’y a pas de Kanwariyas qui pourraient déjà être entrés dans l’État. Un petit nombre d’incidents malheureux ont également été signalés par l’État, notamment un incident survenu le 25 juillet lorsque la police a dû réserver plus de deux douzaines de Kanwariyas qui étaient entrés dans la ville en se faisant passer pour des touristes. Le gouvernement a également pris des dispositions adéquates pour la mise en quarantaine institutionnelle des Kanwariyas et leur renvoi aux frontières par des navettes.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.