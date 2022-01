Avec des photos inédites de son enfance, Thalia se souvient du « quartier » dans lequel elle a grandi

« Pour des souvenirs comme celui-ci, j’ai composé cette chanson #Barrio. Une lettre très puissante de grande fierté de reconnaître d’où nous venons, qui nous sommes aujourd’hui, et évidemment de penser à ce qu’il reste à faire. Cette chanson, c’est mon quartier, mais j’aimerais que tu me montres ton quartier », a-t-il ajouté.

Et s’il s’agit de se remémorer ses origines, il y a quelques jours, Thalia a surpris ses abonnés YouTube avec des retrouvailles amusantes et spontanées avec l’un de ses collègues et amis d’il y a des années : Eduardo Capetillo, avec qui elle a fêté les 25 ans de Marimar, une telenovela dans lequel les deux étaient le couple phare du moment en 1994.

Au cours de l’entretien qui a duré un peu plus de trente minutes, les acteurs ont partagé d’innombrables anecdotes du feuilleton de 1994 et de leur carrière musicale. Thalía et Eduardo ont coïncidé dans le groupe Timbiriche et plus tard, ils se sont retrouvés sur le petit écran en donnant vie à ‘Marimar’ et ‘Sergio Santibañez’.