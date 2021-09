Les étudiants qui sortent victorieux de la ronde préliminaire participeront à la ronde du quiz au niveau de l’État qui devrait se dérouler en décembre de cette année.

Le ministère de l’Éducation de l’Union a lancé le Fit India Quiz à l’échelle nationale sur le thème du sport et du fitness pour les écoliers dans le cadre de son initiative Azadi ka Amrit Mahotsav’ pour commémorer le 75e anniversaire de l’indépendance du pays. En plus de favoriser l’enthousiasme, la sensibilisation et la connaissance du sport et du fitness chez les enfants, le quiz récompensera également les écoles des étudiants gagnants avec des prix en espèces allant jusqu’à Rs 3 crores.

Fit India Quiz

Selon le communiqué de presse publié par le ministère de l’Éducation, les écoles de tout le pays peuvent s’inscrire individuellement en tant qu’unité pour participer au quiz sur le site Web de Fit India avant la date limite du 30 septembre. Les écoles devront également nommer les meilleurs talents de leur école. pour participer au tour préliminaire du Quiz qui doit se dérouler fin octobre.

Les étudiants qui sortent victorieux de la ronde préliminaire participeront à la ronde du quiz au niveau de l’État qui devrait se dérouler en décembre de cette année. La dernière ronde nationale du quiz se déroulera entre janvier et février de l’année prochaine. L’événement final du quiz national sera diffusé en direct sur Star Sports, selon le communiqué du gouvernement.

Qui a lancé le Fit India Quiz

Le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan, et le ministre de la Jeunesse et des Sports de l’Union, Anurag Thakur, ont lancé le Fit India Quiz en présence virtuelle des icônes sportives championnes olympiques Neeraj Chopra et PV Sindhu, selon un communiqué de presse publié par le ministère de l’Éducation. Le lancement de l’événement a également vu la participation d’enfants de quelques écoles et un concours de quiz improvisé, a-t-il ajouté.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan, a déclaré qu’il existe un lien intégral entre le sport, le fitness et l’éducation. Il a également déclaré que le Fit India Quiz amènera non seulement des étudiants de tout le pays sur la plate-forme nationale pour présenter leurs connaissances, mais les sensibilisera également à la riche histoire des sports du pays et des sports autochtones pratiqués dans le pays.

Pradhan a en outre déclaré que la Nouvelle politique éducative 2020 lancée par le gouvernement central accordait une attention adéquate au thème du sport et du fitness dans le programme d’enseignement. Insistant sur les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur la vie normale des étudiants, le ministre Pradhan a déclaré que l’importance de la forme physique s’était considérablement accrue pendant la pandémie de Covid-19.

Participant à la discussion, le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo 2020 Neeraj Chopra a déclaré qu’il était ravi et heureux des efforts collectifs visant à améliorer le scénario sportif dans le pays. D’un autre côté, PV Sindhu a appelé chaque étudiant du pays à participer au quiz national.

