Avec des rumeurs de Dustin Poirier vs. Nate Diaz et Mike Brown donnent la priorité au combat pour le titre contre Charles Oliveira

En ce milieu de l’intersaison NBA, de nombreux joueurs prennent la décision difficile de quitter les Etats-Unis et de faire leurs valises pour le basket européen, le plus compétitif après la ligue, en l’absence d’offres des franchises de la ligue américaine. Si hier on parlait d’Emmanuel Mudiay, c’est aujourd’hui au tour de Fabricant de thon. […] More