Avec des téléphones portables à prix réduit pour travailler à partir d’offres d’emploi à domicile, de faux centres d’appels à Delhi trompent les gens; cassé!

La police de Delhi a détruit un centre d’appels illégal dans la région de Nangloi et arrêté huit personnes, dont six femmes, pour avoir prétendument dupé des personnes sous prétexte de leur offrir des opportunités de travail à domicile, ont annoncé jeudi des responsables. L’accusé a réussi à duper quatre à cinq personnes chaque jour, ont-ils déclaré. Agissant sur une dénonciation mardi, la police a mené une descente dans le centre d’appels, qui était dirigé par deux frères – Ajim Ali (21 ans) et Afzal Mirza (25 ans) – avec l’aide de six télécomposantes, a indiqué la police.

Ali et Mirza ont ouvert le centre d’appels en janvier 2020, mais il a été fermé en raison du verrouillage induit par la pandémie de coronavirus. Plus tard, ils l’ont rouvert, a déclaré un haut responsable de la police. Le commissaire adjoint de police (extérieur) Parminder Singh a déclaré que les employés du centre d’appels feraient appel à des numéros aléatoires et offriraient du travail à domicile et des opportunités d’emploi en ligne avec une rémunération pouvant atteindre 2000 Rs par jour. Si l’appelant acceptait l’offre, il demanderait de l’argent pour la vérification et le placement final. Une fois l’argent transféré sur leur compte, il n’y aurait plus de contact.

Le montant de la vérification variait entre Rs 1 000 et Rs 3 000 par personne pour éviter que les victimes ne s’approchent de la police, a-t-il dit.

Une affaire a été enregistrée en vertu des articles 420 (tricherie et incitation malhonnête à la remise de biens) et 34 (actes commis par plusieurs personnes dans la poursuite d’une intention commune) du Code pénal indien et tous les accusés ont été arrêtés, a indiqué la police.

Huit téléphones portables, un ordinateur portable, un ordinateur, 20 cartes SIM et registres ont été saisis pendant le raid, ont-ils déclaré.

Centre d’appels arrêté pour avoir dupé des clients sur des téléphones portables à prix réduit

Dans un autre cas, un homme de 40 ans et 11 employés travaillant dans son centre d’appels dans la périphérie de Delhi ont été arrêtés pour avoir prétendument trompé des personnes sous prétexte de leur offrir des téléphones portables coûteux à des tarifs très avantageux, a annoncé jeudi la police. Les employés du centre d’appels de la région de Mangolpuri ont appelé au hasard des personnes si elles souhaitaient acheter des smartphones d’une valeur d’environ Rs 20 000 pour un maigre montant de Rs 4 000, a déclaré un officier.

Si quelqu’un accepte et passe la commande, un téléphone en plastique sera envoyé par emballage comme un nouveau téléphone. Les numéros donnés aux clients pour se plaindre par la suite étaient tous faux. Au moins deux ou trois clients ont été trompés en moyenne quotidiennement, a déclaré le commissaire adjoint de police (extérieur) Parminder Singh. Krishan avait lancé son entreprise de fourniture de téléphones portables en ligne l’année dernière. Après avoir subi des pertes, il a lancé le centre d’appels de télémarketing illégal pour duper les clients sous prétexte de leur fournir des téléphones portables coûteux à des prix inférieurs, selon la police.

Un raid a été mené mardi et Krishan et 11 employés, dont huit femmes, ont été arrêtés, a indiqué la police. Une affaire a été enregistrée sous plusieurs sections, dont 420 (tricherie), du Code pénal indien et toutes ont été arrêtées. Douze téléphones portables, cartes SIM, ordinateur et registre d’enregistrement du centre d’appels ont été récupérés, a indiqué la police.

