Avec des transparents Noelia fait la promotion de son single Je n’ai pas failli

Avec des transparents Noelia fait la promotion de son single Je n’ai pas manqué | Instagram

Ce nouveau projet lancé il y a quelques semaines est devenu le nouveau succès de la chanteur Noelia, où est-ce qu’elle porte un flirt body transparent et d’autres petites choses, en dansant un peu sur la voie publique.

La femme d’affaires coquette sait comment attirer l’attention de ses followers et leur donner envie d’en voir plus, elle gère parfaitement le marketing, c’est pourquoi elle continue d’être une célébrité bien connue de la musique romantique.

Avec son simple “je n’ai pas échoué“marquait son retour tant désiré et tant attendu à la musique romantique, des milliers de personnes l’attendaient avec impatience pour Noélia a de nouveau choyé les oreilles de ses fans avec sa nouvelle musique romantique.

Vêtue d’un body noir transparent à l’imprimé dragueur et saisissant, d’intérieurs noirs mais aussi de leggings et d’un torero tous deux en noir, l’interprète de “Bougie« Il a fait soupirer plusieurs de ses fans, car il dansait un peu sur son vidéo.

De toute évidence, il faisait la promotion de son nouveau single romantique en l’écoutant en arrière-plan dans la vidéo, Noelia était à côté d’un pilier en béton de forme cylindrique, tout en dansant un peu autour de lui, c’était sans aucun doute une scène qui pouvait facilement accélérer le pouls pour plus d’un.

Ici casual avec toi, avec le morceau de ma nouvelle chanson, je n’ai pas raté, l’as-tu déjà ajouté à ta playlist ? L’avez-vous déjà téléchargé ? … Je l’espère, merci beaucoup pour votre grand amour “, a écrit Noelia.

La vidéo a été partagée il y a 4 heures sur son compte Instagram officiel, dans son contenu le plus récent dans l’application, elle compte actuellement plus de 12 000 reproductions et commentaires où elle a plusieurs déclarations d’amour et d’admiration pour elle.

Le propriétaire de la nouvelle plateforme de réseau social numérique Célébritéiffy il était sur une sorte de quai, près d’un parterre de fleurs assez vert et bien entretenu.

Cela fait 22 ans que Noelia a commencé sa carrière musicale, mais aujourd’hui elle n’est pas seulement connue pour être chanteuse mais aussi parce qu’elle s’est aventurée dans d’autres domaines dans lesquels elle a réussi à se démarquer, toujours bien plus que d’autres personnalités de la série .

Aujourd’hui, la belle portoricaine comme Chayanne et Ricky Martin n’est pas seulement une chanteuse, mais aussi une mannequin, une actrice et une femme d’affaires renommée, qui a fourni plus d’emplois que d’autres entrepreneurs et continuera sûrement à le faire au fil des années et continuera à grandir à la fois personnellement et professionnellement.