avec deux étages et une salle de cinéma

Il est clair que peu de professions voyagent autant que dans les films, dans lequel les acteurs et les actrices peuvent passer des semaines et des mois loin de chez eux lorsqu’ils sont plongés dans un film ou une production. Pour cette raison, les artistes ont tendance à rechercher un maximum de confort lorsqu’ils sont en plein tournage pour se reposer une fois la journée d’enregistrement terminée. En ce sens, les hôtels sont l’une des meilleures options, mais parfois les emplacements imposent des conditions plus dures et les interprètes restent dans des caravanes. Il y a de tous les designs et de tous les luxes, mais demandez Will Smith.

Le charismatique acteur américain a acquis il y a quelques années un camping-car spectaculaire fabriqué par Anderson Mobile Estate qui a toutes sortes de luxes. Une vraie merveille avec 22 roues et deux étages qui a un contrôle intelligent, en plus d’avoir une salle de cinéma, comme détaillé dans le magazine ‘Esquire’.

Surnommé ‘The Heat’, ce camping-car, une fois acheté et personnalisé par Will Smith, représente l’élégance et le luxe sur roues. Tel que rapporté par les médias susmentionnés, l’acteur de 52 ans n’a payé ni plus ni moins que 2,5 millions de dollars (Il l’a eu au début du 21ème siècle) pour acheter ce luxe à 22 roues.

De plus, Will Smith le loue généralement pour environ 8 000 € par semaine lorsqu’il ne l’utilise pas.

L’acteur charismatique est devenu l’un des acteurs les plus populaires de l’industrie cinématographiquee, avec une grande revendication au sein d’Hollywood. Ses rôles l’endossent, avec des titres aussi marquants que “Hommes en noir”, “Je robot”, “À la recherche du bonheur” ou “Je suis une légende”.