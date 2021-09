Avec Electric Easy, QCODE amène la narration de podcast à un niveau de production hollywoodien

J’écoute des podcasts depuis 2004, et l’industrie a beaucoup grandi pendant cette période en termes de variété, mais aussi de qualité de production. Alors que la plupart des gens considèrent les podcasts comme un style de talk-show de non-fiction, il existe une industrie de la narration fictive à croissance rapide qui atteint le niveau d’être considéré comme un “film dans vos oreilles”. La nouvelle émission de QCODE, Electric Easy, est probablement le plus haut niveau de production audio que j’ai entendu de ma vie, et ça vaut le détour.

QCODE a publié un certain nombre d’émissions impressionnantes au cours des dernières années. Parmi mes favoris figurent Blackout et Carrier. Quand je me suis finalement assis pour écouter les deux premiers épisodes d’Electric Easy, j’ai été époustouflé. L’une des technologies maîtrisées par QCODE consiste à créer une expérience audio dans vos oreilles. Aussi bon qu’il soit maintenant, QCODE se prépare à un avenir dans lequel les podcasts peuvent également être livrés avec Dolby Atmos.

Dolby Atmos ouvre vraiment le monde des possibilités pour créer une expérience immersive. Matt Yocum, sound designer/mixer de The Left Right Game de QCODE

Bien que Spotify ou Apple Podcasts ne puissent actuellement pas fournir Dolby Atmos dans leurs applications, cela arrivera probablement à l’avenir car la qualité audio continue de s’améliorer.

Avoir une excellente expérience sonore est une partie unique de l’expérience d’écoute, cependant. Electric Easy est une comédie musicale de science-fiction avec de la musique originale de Kesha et a une distribution incroyable comprenant Chloe Bailey, Mason Gooding, et plus encore. Sound Design sur Electric Easy est de Randy Torres (le sound designer de Christopher Nolan sur Dunkerque, Tenet, etc.).

Electric Easy est un spectacle musical de science-fiction néo-noir se déroulant dans le futuriste Los Angeles dans lequel les humains luttent pour coexister avec des robots, appelés « électriques ». C’est une histoire d’amour interdite. Il s’agit du pouvoir de la communauté, de ce que signifie vivre en tant que soi authentique et d’une célébration de l’acceptation.

Electric Easy a été créé par Vanya Asher. Voici pourquoi il a créé le spectacle :

En créant Electric Easy, je voulais imaginer un nouvel avenir, un avenir qui semble intentionnellement familier au premier abord, avant qu’il n’oblige les auditeurs à retirer les couches d’un monde de pointe qui tient sa promesse de repousser les limites de la sexualité, de l’identité, humanité trans, foi, conscience, amour, genre, maladie. Il s’agit d’un spectacle animé par un ensemble au rythme effréné. Chaque épisode propose différents POV – des tranches immersives de ce nouveau monde soutenues par une musique révolutionnaire et un dialogue intérieur – qui ne perd jamais de vue un récit global propulsif. Le spectre de l’expérience est diversifié. D’un gangster enfermé combattant ses démons et d’une chanteuse androïde en fuite gérant sa maladie auto-immune à 3 robots-chats qui partagent une seule conscience à l’étroit. Juste pour en nommer quelques-uns. Les artistes – musiciens et acteurs – impliqués dans le projet sont pour le moins éclectiques et incluent des palmarès primés aux Grammy associés à des créateurs de beats de pointe et des lauréats chevronnés des Oscars associés à des perturbateurs des médias sociaux avec des millions de followers. Ils forment un échantillon soigneusement sélectionné des obsessions médiatiques modernes de l’Amérique et j’espère en faire passer bon nombre d’entre eux dans l’adaptation filmée de ce podcast. Notre musique. Un mélange de tout nouveaux originaux et de couvertures étonnantes. Des airs de saxophone néo-noir, du R&B psychédélique, des classiques country réinventés et des hymnes pop hymiques. Chaque épisode frappe l’auditeur avec au moins un moment musical époustouflant. Mais ce n’est pas votre comédie musicale standard et les chansons sont toujours intégrées de manière organique qui ne brise jamais le quatrième mur mais vous épate toujours. Un côté du monde se penche sur le trad tandis que l’autre se penche sur l’électronique. Les sentiments de cette histoire ont été inspirés par mon passé de réfugié de guerre, mon obsession de longue date pour l’anime et – bien sûr – mon apparition queer dans les soirées souterraines de l’entrepôt du le paradis de merde qu’est Los Angeles.

Une chose que nous commençons à voir avec le contenu en 2021 est un ralentissement des nouvelles sorties en raison du manque de tournage en 2020. Avec la production de podcasts, les acteurs ont pu enregistrer depuis leur domicile ou leur hôtel à l’aide de kits de produits mobiles fournis par QCODE. . Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, le casting a pu parler et collaborer sur Zoom. Dans un monde où nous avons dû rester séparés, la production de podcasts a continué de progresser. C’est le moyen idéal pour les acteurs et actrices de continuer à raconter de belles histoires même s’ils ne peuvent pas être physiquement ensemble.

Il n’y a jamais eu autant d’options de divertissement qu’aujourd’hui. Entre tous les services de streaming et les réseaux sociaux en lice pour notre attention, les livres audio, les podcasts et la musique sont les supports qui peuvent être appréciés passivement pendant que vous conduisez, nettoyez la maison ou faites de l’exercice. Je sais que ma femme et moi regardons beaucoup moins la télévision qu’avant, mais écoutons beaucoup plus de podcasts. Je remplace également activement les abonnements aux services de streaming par des abonnements Patreon et Apple Podcasts+.

Si vous cherchez quelque chose pour vous aider à traverser votre montagne de lessive ou vos longs trajets, je vous encourage vivement à envisager de consulter Electric Easy de QCODE sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Castro ou Pocket Casts.

