“Avec Eriksen dans nos coeurs”

05/07/21 à 19:41 CEST

L’équipe nationale danoise a l’opportunité d’entrer à nouveau dans l’histoire. L’entraîneur Kasper Hjulmand espère que son équipe pourra répéter des actes héroïques de son équipe de 1992, sacrée championne d’Europe.

Votre tournoi Il n’aurait pas pu mieux démarrer cet été lorsque Christian Eriksen s’est effondré sur le terrain contre la Finlande juste à ses débuts. Avec tous les problèmes émotionnels à la surface, le jeu a repris et les Danois ont perdu contre les recrues.

Cet incident, cependant, a stimulé l’équipe. “Je crois au caractère de mon équipe”, a déclaré Hjulmand. «Et dans l’amour et la compassion qu’ils reçoivent des fans. Il nous donne des ailes. «Nous jouons Eriksen dans les cœurs. Nous croyons vraiment en nous-mêmes et continuerons à nous battre & rdquor;, a déclaré sans ambages le technicien de la ‘DBU’.

Les questions sur cette équipe de 1992 ont été répétées ces dernières semaines, à tel point que le technicien est fatigué de parler de ce succès mémorable. “Je ne veux pas parler de 1992 & rdquor;”, a déclaré Hjulmand, qui n’admet pas de comparaisons entre son équipe actuelle et cette génération dorée. du tournoi en Suède. “C’était une époque différente, l’Eurocup était différente et le football était différent. « Nous voulons écrire notre propre histoire. Nous essayons d’inspirer et d’unir notre pays & rdquor;, a-t-il conclu.