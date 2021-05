08/05/2021 à 11h15 CEST

Le propriétaire de Valence, Peter Lim, a été interviewé par le Financial Times pour parler des nouvelles turbulentes du club che, même s’il n’était pas pour le travail de se faire des amis. Les fans ont montré leur mécontentement et le Singapourien les a frappés avec ses déclarations.

“Ils essaient de faire en sorte que je ne vends pas l’équipe à un autre groupe d’investissement, seulement à eux. Ils soutiennent que” nous sommes de Valence, nous connaissons le club “. Mais avec eux, Valence a fait faillite. N’avez-vous jamais remporté une Ligue des champions et vous avez soudainement envie de la gagner?Tir de Lim.

En outre, l’actionnaire maximum a précisé que Valence est une de plus sur sa liste d’entreprises: “Je sais faire beaucoup de choses pour gagner de l’argent, c’est ce que je contrôle de la meilleure façon. Je suis bon à ça. Je me réveille le matin, je suis propriétaire d’un club de football et puis je vois ce qui se passe. Ce n’est rien de plus. Même si parfois je suis désolé pour les fans. “

Enfin, Lim a souligné l’importance des relations grâce à Valence: «J’ai dîné avec plusieurs propriétaires de clubs, en regardant les finales de la Ligue des champions, des rencontres avec des cheikhs, des gangsters, des rois … et vous discutez des montants des transferts des footballeurs. C’était comme être à nouveau un enfant. “