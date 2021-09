Avec Griezmann, l’Atlético est le grand prétendant

in

09/03/2021 à 13h00 CEST

L’Atlético de Madrid de Cholo Simeone est le grand favori pour répéter le titre de la Liga avec la permission du FC Barcelone et du Real Madrid. Le bon début de saison et l’arrivée d’Antoine Griezmann le dernier jour de marché a multiplié les options des rojiblancos, qui ont un excellent personnel et un projet bien établi.

Les matelas, qui ils ont renoncé au nul contre Villarreal avant la pause par selects, ils veulent s’imposer comme la meilleure équipe du football espagnol et pour cela Rodrigo De Paul, Matheus Cunha et surtout Antoine Griezmann sont arrivés: le Français relève le plafond compétitif de l’équipe et conditionne tout le cadre offensif de l’ardoise argentine.

Ceux de la capitale ont une équipe pleine de ressources et sont l’équipe avec la valeur marchande la plus élevée de la Liga, selon Transfermarkt. L’équipe de Cholo Simeone monte au 34,33 M€, juste devant le Real Madrid (31,34 M€), le FC Barcelone (26 M€) et Séville (15,96 M€), les principaux rivaux pour le titre de champion.

Le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux autres candidats

Autant de Blancs que le Barça sont dans l’ombre de l’Atlético de Madrid. Les hommes de Ronald Koeman ont perdu Antoine Griezmann et Leo Messi sur le même marché et seule l’arrivée de Memphis Depay est présentée comme le visage le plus excitant de la deuxième année du Néerlandais, le premier sans le meilleur joueur de l’histoire du club.

Ceux de Carlo Ancelotti, quant à eux, ils gardent une grande partie de l’effectif et ont renouvelé des joueurs importants comme Karim Benzema ou Fede Valverde. Les seuls renforts de ce marché d’été ont été David Alaba et Eduardo Camavinga, arrivés à la dernière minute pour renforcer le noyau et c’est l’un des meilleurs projets du football européen.