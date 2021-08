avec intelligence artificielle, mode Game PRO et sa première Mini-LED

Sponsor de l’UEFA EURO 2020, il présente ses nouveaux modèles de télévision sous le slogan “Votre maison, votre stade”.

Selon des sources Hisense, l’objectif de ce catalogue TV 2021 est de proposer une gamme complète de téléviseurs intelligents avec les dernières technologies du marché et à des prix compétitifs. Parmi les nouvelles fonctions de ces modèles figurent des technologies telles que Dolby Vision IQ, AI Picture Optimization, Quantum Dot, Full Array Local Dimming Pro, Game Pro Mode, en plus du système d’exploitation VIDAA 5.0 pour améliorer la navigation et l’expérience utilisateur.

Technologie pour optimiser l’image et le son

Les nouveaux téléviseurs Hisense disposent de la meilleure technologie pour personnaliser entièrement et intelligemment l’expérience de l’utilisateur lorsqu’il profite de ses films, séries ou compétitions sportives. Pour ce faire, le système d’optimisation d’image d’intelligence artificielle reconnaît une grande variété de scénarios en temps réel, étant capable de capturer l’image et d’optimiser automatiquement les paramètres du téléviseur.

Des téléviseurs adaptés aux jeux vidéo

Ces nouveaux modèles sont également destinés aux amateurs de jeux vidéo, puisqu’ils disposent de différentes fonctions pour rendre l’expérience unique et totalement immersive. Son ALLM (Auto Low Latency Mode) règle automatiquement la latence idéale (à un niveau inférieur à 14 ms) et permet une visualisation et une interaction, sans délais et sans interruption pendant que nous jouons avec nos amis. À son tour, le VRR (Variable Refresh Rate) réduit, voire élimine, le décalage, les vibrations et les interruptions pour satisfaire le besoin d’une expérience plus fluide.

Dolby Vision IQ

Concernant l’image, la nouvelle gamme Hisense dispose du Dolby Vision IQ, qui optimise intelligemment la qualité de l’image dans n’importe quelle pièce à tout moment et sans avoir besoin d’utiliser la télécommande. La technologie Dolby Vision IQ s’adapte de manière dynamique à l’éclairage changeant de la pièce et aux différents types de contenu en cours de lecture, tout en optimisant toutes les capacités de l’appareil.

Mode cinéaste

De plus, grâce au nouveau mode cinéaste, l’utilisateur pourra voir ses films comme les cinéastes l’avaient prévu. Ce nouveau mode d’image préserve l’intention créative du réalisateur et offre une expérience cinématographique inégalée.

VIDAA U 5.0

Chez Hisense, ils ont le meilleur développement pour présenter la nouvelle mise à jour de leur système d’exploitation : VIDAA U 5.0, une plateforme de contenu intelligente, intuitive et personnalisable. Il combine le meilleur contenu mondial et local pour offrir le moyen le plus attrayant de visualiser le contenu et de simplifier les efforts de recherche de divertissement sur toutes les plateformes.

Hisense U9GQ : sa première Mini-LED

Parmi les grandes nouveautés présentées par Hisense pour 2021, se distingue le modèle U9GQ, un téléviseur qui représente une nouvelle génération de la série Premium ULED, avec sa propre technologie et une grande contribution de l’entreprise au secteur. Ce téléviseur Mini-LED Hisense possède plus de 10 000 LED de rétroaction pour augmenter la luminosité de 2 000 nits. Le résultat est des images avec des noirs plus profonds et un meilleur contraste global et un meilleur contrôle du rétroéclairage.

À son tour, ce nouveau modèle comprend des technologies de pointe telles que Dolby vision IQ, Quantum DOT, Full Array Local Dimming Pro, HDR 10+, Dolby Atmos, 3.1.2 Sound System. o Mode Game Pro, entre autres.

A9G : OLED

Ces nouvelles OLED Hisense 4K intègrent des algorithmes logiciels innovants et avancés pour éviter le marquage de l’écran et ainsi prolonger la durée de vie du produit pour profiter de ses couleurs vives et éclatantes. Les nouveaux téléviseurs de la gamme A9G disposent d’un écran antireflet idéal pour les longues journées d’été.

Ces modèles ont également IMAX Enhanced, un programme de certification et de licence pour les projecteurs et les téléviseurs haut de gamme. Cela garantit la fourniture d’images 4K HDR IMAX remasterisées numériquement avec une haute qualité, une netteté et un son puissant et immersif.

Hisense est la première marque de téléviseurs au monde à obtenir la certification de protection de la confidentialité des produits accordée par le TÜV Rheinland, l’institut allemand le plus reconnu au monde, garantissant que le téléviseur est conforme à toutes les réglementations européennes en matière de protection des données et de confidentialité, en plus de développer une technologie qui est pas si nocif pour la vue de l’utilisateur.

