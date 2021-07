Avec Jadon Sancho signé et Raphael Varane en route, Ole Gunnar Solskjaer doit remporter des trophées à Manchester United ou faire face au sac

Si Manchester United ne remporte pas l’argenterie la saison prochaine, ce devrait être des rideaux pour Ole Gunnar Solskjaer.

Cela fait deux ans et demi qu’il a succédé à Jose Mourinho à Old Trafford et le temps des excuses est révolu.

Solskjaer a obtenu un nouveau contrat avec Man United bien qu’il n’ait pas remporté de trophée en tant que manager

Solskjaer, qui a été récompensé par un nouveau contrat de trois ans samedi, a été fortement soutenu dans presque toutes les fenêtres où il a été en charge du club.

United a désormais les plus grosses dépenses nettes de tous les clubs de Premier League depuis son arrivée et possède le défenseur (Harry Maguire), le milieu de terrain (Paul Pogba) et l’ailier (Jadon Sancho) le plus cher de l’histoire du football anglais.

Selon Tranfermarkt, la signature de Sancho signifie que les Red Devils ont dépensé 616,21 millions de livres sterling pour les joueurs depuis la saison 2017/18.

Sancho est enfin un joueur de Manchester United, l’ailier anglais apportant une énorme nouvelle présence offensive à l’attaque de Solskjaer

Avec seulement 158,61 millions de livres sterling pour les joueurs dans le même laps de temps, ils ont dépensé un énorme montant net de -457,60 millions de livres sterling.

Avec Sancho signé et un accord pour amener Raphael Varane à l’horizon, aucune argenterie cette saison ne représenterait un échec massif pour le Norvégien.

Oui, les Red Devils ont failli remporter la Ligue Europa et ont terminé deuxième la saison dernière – mais leur équipe avait plus qu’assez pour défier la Ligue des champions la saison dernière.

La défaite contre Villarreal dans cette pièce maîtresse et quatre défaites en demi-finale ont à juste titre soulevé des questions sur le pedigree managérial de Solskjaer.

Varane quittera probablement le Real Madrid cet été et Old Trafford devrait être sa destination

Et la légende d’Arsenal, Martin Keown, a admis qu’il était déconcerté par les informations selon lesquelles il était sur le point d’obtenir un nouvel accord avant qu’il ne soit annoncé.

“Nous sommes habitués à voir Manchester United gagner des choses”, a déclaré Keown à talkSPORT. « C’est presque une renaissance de Manchester United, mais combien de temps devons-nous attendre ?

“Oui, la régularité et la deuxième place de la Premier League sont probablement ce qui va lui faire gagner un nouveau contrat, mais quand il s’agit de cela, vous devez avoir cette façon de gagner.”

Lorsqu’on lui a demandé si Solskjaer méritait un nouvel accord, Keown a répondu : « Si nous allons examiner les normes précédentes, alors non.

“Mais en suivant les traces de Sir Alex Ferguson, personne n’a été capable de recréer cela.

.

Maguire est l’une des nombreuses signatures à gros revenus dans les rangs de United

“Ils ont eu une succession de managers au club mais n’ont pas vraiment fait confiance et ont eu une relation de travail [with the club] et je le ressens avec Ole.

«Je sens, quand vous le regardez, qu’il a de la chance d’être toujours là vraiment. Il connaît les normes qui sont fixées et il ne peut pas continuer à subir des déceptions, demi-finale après demi-finale, se rendre en finale.

“Je pense qu’il a de la chance, mais c’est aujourd’hui Manchester United.”

Une autre légende d’Arsenal, Ray Parlour a suggéré de faire ou de mourir pour Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United lors de la campagne 2021/22.

“Il est sous pression … il le sait cependant”, a déclaré Parlour à talkSPORT la semaine dernière.

.

Solskjaer a besoin d’un grand été et le conseil d’administration pourrait bien lui en donner un

«C’est un homme réaliste et il a été dans de superbes vestiaires qui ont connu beaucoup de succès sous Sir Alex Ferguson.

“Il sait exactement ce qu’est Manchester United, il connaît les attentes du monde entier – le soutien dont ils bénéficient est incroyable, probablement le meilleur au monde en Premier League.

«Ole Gunnar Solskjaer a besoin de toute l’aide possible et il obtient des joueurs de bonne qualité, ce qui lui donne de bonnes chances de remporter des trophées.

“Mais s’il ne remporte pas de trophées et qu’ils ont une mauvaise saison, je suis sûr qu’Ole Gunnar Solskjaer sera le premier à admettre que cela n’a pas fonctionné et qu’il passera à autre chose.”

United a maintenant un XI vraiment étoilé et a également une force incroyable en profondeur.

Les joueurs les plus chers de l’histoire du football anglais

1. Paul Pogba (Juventus à Manchester United en 2016) – 89 millions de livres sterling

2. Virgil van Dijk (de Southampton à Liverpool en 2018) – 75 millions de livres sterling

3. Romelu Lukaku (Everton à Manchester United en 2017) – 75 millions de livres sterling

4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund à Manchester United en 2021) – 73 millions de livres sterling

6. Nicolas Pepe (Lille à Arsenal en 2019) – 72 millions de livres sterling

7. Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao à Chelsea en 2018) – 71 millions de livres sterling

8. Kai Havertz (Bayer Leverkusen à Chelsea en 2020) – 71 millions de livres sterling

9. Alisson Becker (de Rome à Liverpool en 2018) – 67 millions de livres sterling

10. Rodri (Atletico Madrid à Manchester City en 2019) – 64 millions de livres sterling

Ils ont deux gardiens brillants, Dean Henderson et David de Gea.

Luke Shaw est dans la forme de sa carrière et il a un soutien plus que capable sous la forme d’Alex Telles.

Alors que si Varane rejoint Maguire à l’arrière, ils auraient raison de dire qu’ils ont le meilleur jumelage d’arrière central dans l’élite.

Au milieu de terrain, ils ont également de la classe en abondance, avec Paul Pogba, Bruno Fernandes et Donny van de Beek disponibles – et des rumeurs ont même suggéré qu’ils pourraient déménager pour Declan Rice.

Ils ont l’un des finisseurs les plus accomplis du jeu à la tête de la ligne de front avec Edinson Cavani, et trois ailiers extrêmement talentueux en Marcus Rashford, Sancho et Greenwood, avec Daniel James en réserve.

Avec de la qualité sur tout le terrain, le temps des excuses est révolu.

Manchester United doit livrer cette saison – ou Solskjaer devrait faire face à la hache.

