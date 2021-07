Avec Jure Pavlic, tout a commencé

17/07/2021 à 17h26 CEST

La Slovénie était en révolte le 6 juillet 1991 lorsque la première des cinq Tours conquise par Miguel Indurain. Les yeux du monde du cyclisme avaient déjà le coureur navarrais, après son bon travail dans la manche française 1990, comme l’un des favoris à la victoire dans une Grande Boucle où Greg Lemond titre défendu et Pedro Delgado Il a d’abord occupé le rang de chef des rangs Banesto.

Parmi les cyclistes appelés à se battre pour la victoire se trouvait Claudio Chiappucci, qu’ils appelaient ‘El Diablo’, et qui rejoignit la course en tant que leader de l’équipe italienne de Carrera. L’un des grégaires qui l’a aidé à devenir le meilleur rival d’Induráin en 1991 était un inconnu Jure Pavlic, qui a eu l’honneur de devenir le premier représentant de l’actuelle Slovénie à participer au tour français. Sept ans avant sa naissance Tadej pogacar Oui Primoz Roglic c’était un bébé d’un an et demi.

La Slovénie a proclamé l’indépendance d’une Yougoslavie qui a commencé à s’effondrer de toutes parts le 25 juin 1991, ce qui a déclenché un conflit guerrier connu sous le nom de guerre des dix jours, qui s’est terminé deux jours après le début du Tour.

Pavlic il a concouru les premières années en tant que cycliste yougoslave. Il est né à Ljubljana, la future capitale de la Slovénie, en 1963. Il a été sélectionné par la Yougoslavie pour participer aux Jeux Olympiques de 1984, malgré le boycott de l’Union soviétique. Là, il a coïncidé avec Induráin, qui a pris sa retraite de la carrière qui Pavlic a terminé à la position numéro 42.

Le cyclisme n’étant pas reconnu comme sport professionnel en Yougoslavie, il a passé la majeure partie de sa carrière à concourir en amateur. À cette époque, sa plus grande réussite a été de remporter consécutivement le Tour de Yougoslavie en 1985 et 1986.

Ses exploits ne sont pas passés inaperçus auprès de Carrera, l’une des équipes puissantes de l’époque qui l’a inscrit au Giro 1989, qu’il a remporté. Laurent Fignon, qu’il accompagna sur le podium final à Florence alors qu’il était proclamé vainqueur de l’Intergiro, un classement publié précisément cette année-là et qui s’est maintenu jusqu’en 2006. Il récompensait le meilleur coureur qui passait par une sorte de but volant placé dans le milieu des étapes. Ses débuts sur le Tour ont eu lieu en 1989, bien que toujours yougoslave. Il a terminé 74e. En tant que Slovène, il a terminé le Tour 134 1991 au classement, à 2 heures et 26 minutes d’Induráin.