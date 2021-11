Avec jusqu’à 44% de réduction, c’est le moment idéal pour acheter une nouvelle montre intelligente Amazfit

La marque Amazfit propose des trackers de fitness et des montres intelligentes à des prix abordables, ce qui en fait la marque de choix pour les petits budgets. Ce Cyber ​​Monday, cependant, vous pouvez étirer un peu plus ce budget. Vous pouvez économiser jusqu’à 44% sur certaines montres intelligentes et trackers Amazfit.

Amazfit Bande 5

Un excellent suivi budgétaire

Avec un capteur SpO2, une autonomie de deux semaines et une prise en charge intégrée d’Amazon Alexa, l’Amazfit Band 5 est déjà une bonne affaire à son prix catalogue. Mais économisez 12 $ sur cela et vous avez un tracker de fitness abordable que vous ne pouvez tout simplement pas ignorer.