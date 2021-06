Je dois rejoindre Jon Justice, Drew Lee et la productrice Samantha Sansevere pour la table ronde hebdomadaire Justice & Drew demain matin de 7h00 à 9h00. L’émission se déroule de 6h00 à 9h00 en semaine sur Twin Cities. News Talk AM 1130. Il est disponible en direct ici et sous forme de podcast ici.

L’émission couvre les nouvelles locales et nationales avec un sens de l’humour et une touche optimiste. Divertissants tout en éduquant, Jon et Drew offrent un contrepoint crucial à la lâcheté éditoriale et à la stupidité du Star Tribune.

Ils ont été extraordinairement hospitaliers avec John Hinderaker et moi ainsi qu’avec les collègues de John au Center of the American Experiment. Avec Alpha News, Justice & Drew est la source la plus importante d’informations locales dans les villes jumelles. S’il vous plaît vérifier demain si vous pourriez le trouver d’intérêt.

