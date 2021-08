Avec la 5G et pour seulement 200 euros : l’Oppo A53 est en promo et tient tête au Xiaomi | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Oppo piétine dans la gamme d’entrée, malgré le fait que la concurrence est très rude. L’un de leurs mobiles, l’Oppo A53 5G, est désormais une bonne affaire grâce à une offre d’Amazon.

Bien qu’il soit plus qu’évident que Xiaomi domine la gamme d’entrée de gamme du secteur mobile, il existe de nombreux téléphones bon marché qui en valent la peine et qui ne sont pas de cette marque, et c’est qu’il a deux rivaux difficiles à casser dans Realme et Oppo.

Ce dernier est devenu fort avant tout grâce à sa collaboration étroite avec les opérateurs, même s’il vend également des téléphones portables gratuits dans des magasins comme Amazon, et avec des remises. C’est le cas de l’un de ses meilleurs smartphones de 2021 en rapport qualité/prix, l’Oppo A53 avec 5G, qui est en vente pour seulement 205 euros.

Un smartphone incroyable avec un écran AMOLED de 6’5 “, une triple caméra avec intelligence artificielle, une charge rapide de 18 W et 8 Go de RAM complétant 128 Go de stockage. Avec la technologie 5G pour obtenir la meilleure vitesse de réseau.

Il n’a pas moins de 93 euros de remise sur son prix d’origine, ce qui n’est pas mal du tout. N’oubliez pas non plus que la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, que vous ayez ou non un compte Amazon Prime.

Si vous l’avez aussi, tant mieux, car l’achat vous sera livré en seulement 24 heures ouvrées. C’est pourquoi vous pourriez être intéressé à vous inscrire au mois d’essai gratuit sans engagement de rester.

Les caractéristiques de l’Oppo A53 5G en font un milieu de gamme à un prix d’entrée de gamme, puisqu’il équipe par exemple un Écran AMOLED Full HD+, ce qui en soi est un bon chiffre, mais il a aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Avec lui Processeur Mediatek Dimensity 720 Il vient rivaliser avec le Snapdragon de la même série, et il le fait très bien aussi, comme ComputerHoy.com l’a vu dans d’autres téléphones qui utilisent également cette puce.

La 5G est un plus important, surtout si vous habitez dans une zone couverte par ces réseaux mobiles, bien qu’il existe d’autres mobiles avec 5G qui sont moins chers, oui.

La triple caméra est aussi l’une des raisons pour lesquelles Oppo sort sa poitrine, avec d’excellents résultats, du moins sur le papier.

