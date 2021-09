Avec la baisse des cas de Covid-19, la demande de chirurgies esthétiques augmente à Bengaluru

Une autre raison possible de l’augmentation de ces demandes était le « temps personnel » accordé aux personnes en raison du travail à domicile. (Image représentative)

Il y a eu une augmentation de la chirurgie plastique pour éliminer les vergetures causées par la prise/perte de poids, en particulier après le plateau de la deuxième vague de Covid-19, dans les hôpitaux privés de Bengaluru.

S’adressant à The Indian Express, le Dr Gunasekar Vuppalapati de l’hôpital GVG Invivo a déclaré que davantage de personnes âgées de 16 à 60 ans lui avaient rendu visite pour se plaindre de vergetures au cours des derniers mois. Le chirurgien plasticien esthétique et reconstructeur consultant a déclaré que la perte de poids provoque souvent un relâchement de la peau du cou, du corps et du visage chez les personnes de plus de 40 ans. Les personnes plus jeunes qui voient une différence de 30 kg dans leur poids corporel global rencontrent également des problèmes similaires.

Le Dr Vuppalapati a ajouté que les étudiants retournant dans les collèges et les personnes occupant différents emplois approchaient les chirurgiens pour de telles chirurgies.

Une autre raison possible qui pourrait être à l’origine de l’augmentation de ces demandes, selon le Dr Vuppalapati, était le « temps personnel » accordé aux personnes en raison du travail à domicile.

Le chef du département de chirurgie plastique de l’hôpital mondial Sakra, le Dr Rajendra SG, a déclaré que le nombre de ces patients à l’hôpital avait augmenté de 25 à 30% par rapport aux deux dernières années. Le consultant principal a déclaré que les gens étaient devenus conscients de leur image corporelle après la réouverture des lieux de travail. En général, plus de gens veulent bien paraître.

Selon le Dr Rajendra, ces patients appartenaient principalement au groupe d’âge de 20 à 40 ans. Il a déclaré à The Indian Express qu’il y avait eu une augmentation des chirurgies reconstructives à mesure que la deuxième vague de la pandémie diminuait. Il a ajouté que plus de cas de traumatisme tels que des patients atteints de cancer ou ceux impliqués dans des accidents recherchaient de telles chirurgies.

Cependant, le Dr Chetan Satish, consultant en chirurgie plastique et esthétique de Columbia Asia, a signalé une baisse de 50% des chirurgies pour l’élimination des vergetures par rapport à la période pré-pandémique. Il a déclaré que la raison de la baisse pourrait être la peur des tests Covid-19, alors que certains ne le considèrent pas comme une priorité pendant une pandémie. Cependant, a déclaré le Dr Satish, la tendance s’inversait lentement avec la diminution de la peur de Covid-19.

Il a déclaré que les jeunes étaient de plus en plus sensibilisés à la chirurgie esthétique. Les jeunes qui cherchent à obtenir des emplois interactifs – dans les industries du mannequinat, de l’aviation et du cinéma – viennent le voir pour des révisions de cicatrices, a-t-il déclaré.

Le Dr Satish a déclaré que les abdominoplasties, une procédure visant à aplatir l’abdomen en éliminant la graisse et la peau supplémentaires accumulées, devenaient également populaires.

