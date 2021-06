Avec la campagne #DettolSalutes, Reckitt remplace le logo par des histoires de Covid-19

Dans le cadre de la campagne, la marque a lancé un hymne la semaine dernière pour diffuser le message d’espoir et de résolution en ces temps difficiles

La deuxième vague de Covid-19 a non seulement vu les citoyens s’entraider, mais les marques ont également joué un rôle important dans l’aide. Et maintenant, il est temps de reconnaître ces efforts. Dans sa tentative de le faire, Dettol, la marque de protection contre les germes de Reckitt, a lancé sa nouvelle campagne #DettolSalutes pour rendre hommage aux protecteurs méconnus de la pandémie de Covid qui ont apporté leur soutien aux personnes pendant ces périodes. Dans le cadre de la campagne, la marque a remplacé son logo par une image d’un protecteur Covid ainsi que l’histoire inspirante du protecteur sur ses packs de lavage des mains liquide. « Au cours de la deuxième vague, l’espoir en tant que sentiment s’était émoussé. Il a été remplacé par la panique, la peur et un sentiment de désespoir. Nous avons réalisé que les actions positives ou le soutien des autres autour de nous donnaient de l’espoir aux gens et avons décidé de raconter ces histoires », a déclaré Reckitt à BrandWagon Online, Dilen Gandhi, directeur marketing régional, Asie du Sud – Santé et nutrition. La société s’est associée à Better India pour organiser des histoires d’individus de toute l’Inde, allant des métros aux petites villes, des personnes âgées aux jeunes et couvrant toutes les régions.

Les 4 millions de packs #DettolSalute seront disponibles sur les canaux de commerce électronique et dans 500 000 magasins en Inde.

En outre, Dettol a également lancé une plate-forme permettant aux personnes de toute l’Inde de partager des histoires et de reconnaître les protecteurs de Covid parmi eux en créant des packs virtuels personnalisés et en les partageant sur leurs canaux de médias sociaux. La campagne #DettolSalutes a pratiquement démarré initialement. « Le numérique permet de s’engager. Ce que nous voulions vraiment faire, c’est que les gens puissent partager une histoire davantage, contribuer leurs propres histoires et c’est là que le numérique a un rôle à jouer. Plus il y aura d’histoires, plus l’espoir se répandra. De plus, Facebook, Instagram seront les principales options pour la promotion de la campagne car elle est très visuelle », a déclaré Gandhi, ajoutant qu’il s’agirait d’une campagne en cours. L’entreprise a recruté un total de 4 000 influenceurs pour mener la campagne.

Dans le cadre de la campagne, la marque a lancé un hymne la semaine dernière pour diffuser le message d’espoir et de résolution en ces temps difficiles. Réalisé par des enfants, il réitère la criticité de l’hygiène des mains, du port de masques, du maintien de la distance sociale et de la vaccination pour affronter la menace du Covid. L’hymne conceptualisé par McCann Worldgroup India, a également été déployé en langue des signes pour le rendre plus inclusif. « Cet hymne est un message de positivité et d’espoir. Et qui de mieux pour porter un tel message que ceux en qui reposent l’espoir d’un avenir meilleur ; les enfants de la nation. Nous espérons que ce message simple trouvera une voix dans chaque foyer de l’Inde », a déclaré Ashish Chakravarty, directeur exécutif et responsable de la création pour l’Inde chez McCann.

