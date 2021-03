Avec la confirmation de la WWDC, retrouvez nos concepts iOS 15, macOS 12 et watchOS 8 ici

Maintenant qu’Apple a confirmé les dates de la Conférence mondiale des développeurs de cette année, des rumeurs vont certainement commencer à circuler au sujet des versions logicielles de cette année. Nous avons travaillé sur une série de concepts pour chacune des plates-formes principales d’Apple au cours des derniers mois et nous voulions les partager à nouveau. Jusqu’à présent, nous avons partagé des concepts pour iOS 15, watchOS 8 et macOS 12. Nous travaillons sur des concepts pour tvOS 15 et iPadOS 15, et nous aimerions connaître vos opinions et vos idées à leur sujet. Faites-nous part de ceux-ci dans les commentaires ci-dessous! En attendant, découvrez nos concepts déjà publiés.

Nous avons eu des versions de logiciels fantastiques l’année dernière et celle-ci sera certainement passionnante aussi. Certaines versions seront probablement axées sur de grands changements tandis que d’autres bénéficieront de petites améliorations. iOS 14 était une mise à jour majeure pour iPhone, et il serait donc naturel qu’iOS 15 soit une mise à jour plus petite qui se concentre sur des améliorations plutôt que sur des changements structurels. watchOS 7 était principalement axé sur les performances, mais léger sur les fonctionnalités. watchOS 8 est susceptible d’être une mise à jour majeure. macOS Big Sur était l’une des plus importantes mises à jour de macOS depuis des années, et la version de cette année se concentrera probablement sur l’amélioration de ce qui a été introduit l’année dernière.

L’année dernière, watchOS 7 a introduit quelques nouvelles fonctionnalités telles que le suivi du sommeil, mais principalement axées sur des choses comme les performances. La version finale comprenait de nouveaux cadrans de montre, mais nous n’avons pas vu une tonne de nouvelles applications pour la plate-forme depuis un moment. watchOS 8 pourrait se concentrer sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités et applications qui rendent l’expérience Apple Watch encore meilleure.

Notre concept watchOS 8 introduit de nouvelles applications telles que la randonnée, la santé, les batteries, l’énergie solaire, l’astronomie et la télévision. Il comprend également de nouveaux cadrans basés sur des personnages de la série à succès Apple TV +. Vous pouvez également trouver des choses comme un mode d’affichage sombre et un nouvel écran d’accueil simplifié.

macOS Big Sur était une mise à jour massive et a introduit une refonte complète du système d’exploitation. Tout comme El Capitan lors de la refonte de Yosemite, la prochaine version de macOS est susceptible d’avoir de nouvelles fonctionnalités mais rien de trop important.

Lors du brainstorming des noms pour la prochaine version de macOS, nous avons choisi «Monterey». C’est une marque déposée par Apple et c’est le même comté dans lequel Big Sur existe. Notre concept comprend des éléments tels qu’une nouvelle application Wallet, TestFlight pour Mac, la compatibilité Apple Fitness + et remplace Automator par des raccourcis.

On peut dire que le système d’exploitation le plus important d’Apple dans son arsenal est iOS. iOS 14 a introduit d’énormes changements tels que les widgets de l’écran d’accueil, la bibliothèque d’applications et un Siri repensé. iOS 15 est susceptible de se concentrer sur les éléments qui rendent les ajouts d’iOS 14 encore meilleurs. Il pourrait également capitaliser sur les tendances actuelles et les acquisitions récentes.

Notre concept iOS 15 ajoute des éléments comme une application Météo repensée avec des informations provenant de Dark Sky, une application de trousseau distincte, de nouvelles options de personnalisation de l’écran d’accueil, le partage d’écran dans FaceTime, et bien plus encore.

iPadOS + tvOS

Nous travaillons dur sur nos deux prochains concepts de plate-forme et nous souhaitons connaître vos commentaires. Faites-nous savoir quels types de fonctionnalités et d’améliorations vous espérez ou attendez dans iPadOS 15 et tvOS 15 dans les commentaires ci-dessous.

