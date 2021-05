Avec la fusion d’actions PSTH toujours un mystère, qui peut dire que ce n’est pas Domino?

Bill Ackman, PDG de Pershing Square Tontine Holdings (NYSE:PSTH) a fait les manchettes un peu ces derniers temps. Selon Barron’s le 17 mai, Ackman était «prudemment optimiste» que l’action PSTH, une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC), pourrait finir par conclure bientôt un accord de fusion. De plus, la société d’investissement d’Ackman a «acheté une participation d’environ 6%» dans Pizza Domino (NYSE:DPZ) La semaine dernière.

Cela m’a fait réfléchir. Bien que ceux-ci semblent être deux nouvelles différentes, il n’est pas totalement impossible pour PSTH de s’en prendre à DPZ. Mais, bien que très improbable, le processus serait compliqué et les investisseurs de PSTH ne l’aimeraient pas beaucoup.

Après tout, si Domino’s Pizza est déjà publique et achetable, pourquoi les actionnaires de PSTH doivent-ils la reprendre? Cela n’a aucun sens, à part construire un empire pour Bill Ackman et ses différents fonds.

Par souci d’argumentation, cependant, examinons de plus près les détails. Voici à quoi ressemblerait un accord comme celui-ci.

PSTH Stock: Penser à tous les scénarios

Réfléchissons simplement à cela.

Actuellement, Domino’s a une valeur marchande d’environ 16,8 milliards de dollars. L’action PSTH, en revanche, a une valeur marchande d’environ 5 milliards de dollars. Ainsi, même s’il n’y avait pas de prime payée pour le contrôle, au mieux les actionnaires de PSTH ne détiendraient que 23% environ de la société. Cela se voit en prenant 5 milliards de dollars et en les divisant par 21,8 milliards de dollars (soit 16,8 milliards de dollars + 5 milliards de dollars).

Ainsi donc, étant donné que PSTH reste publique, elle ne détiendrait que 23% ou moins d’une entreprise publique dont le seul actif est une chaîne de pizzas – bien qu’une avec la technologie et «leur propre infrastructure de livraison». En effet, Domino’s resterait public grâce à la part de propriété que PSTH aurait.

Et en réalité, l’accord impliquerait probablement de payer une prime énorme aux actionnaires existants de DPZ. Il y aurait aussi probablement une tonne de dettes pour compenser la différence entre 5 milliards de dollars et 21,8 milliards de dollars payés.

En effet, Ackman souhaiterait que PSTH devienne un fonds de rachat par emprunt (LBO). Les fonds LBO achètent généralement des entreprises publiques et les prennent en privé ou achètent d’autres entreprises privées. Mais dans ce cas, Domino ne serait pas vraiment privé puisque l’action PSTH restera publique. Et, en raison de la prime payée et de la dette probable accumulée, l’accord serait également très risqué. Le stock PSTH pourrait facilement chuter.

Donc, dans l’ensemble, cet accord hypothétique n’a que très peu de sens pour les investisseurs en actions PSTH. Ils feraient mieux d’acheter des call in-the-money à long terme en actions DPZ pour couvrir le risque de chute de PSTH (en supposant qu’ils continuent à tenir).

Comme le souligne Barron, Ackman semble être à la recherche d’un objectif pour son fonds beaucoup plus important, Pershing Square Holdings (OTCMKTS:PSHZF). En utilisant ce fonds pour aider PSTH à acheter des Domino, il pourrait effectivement prendre le contrôle de l’entreprise et la gérer comme une entreprise privée.

Où cela quitte PSTH

C’est très différent de ce que font la plupart des SPAC. En règle générale, ils laissent la société privée entrer en bourse grâce à une fusion inversée avec la SPAC. Les actionnaires de SPAC se retrouvent alors avec une participation d’environ 5% à 10% mais aucun contrôle. Le processus de fusion inversée permet effectivement à l’entreprise privée de lever des capitaux et d’entrer en bourse.

Dans ce cas, cependant, il n’y aurait effectivement pas de fusion inversée, car les fonds d’Ackman – y compris PSTH – obtiendraient probablement un contrôle efficace. De plus, il n’y aurait probablement pas de levée de fonds pour l’entreprise. La plupart des liquidités versées par PSTH, y compris toute dette contractée, seraient probablement versées aux actionnaires des actions de DPZ.

C’est pourquoi j’ai dit qu’il serait logique d’acheter des appels à long terme dans le cours des actions DPZ dans ce scénario. Cela couvrirait la possibilité que PSTH et d’autres fonds Ackman doivent payer trop cher pour le contrôle de DPZ.

Voici comment cela fonctionnerait. Les appels à long terme dans la monnaie pourraient probablement augmenter d’un montant similaire à celui des actions de PSTH. Et, si l’accord ne se concrétise pas, au moins les appels dans le cours auront toujours une bonne valeur intrinsèque au lieu de s’effondrer dans l’inutilité.

Dans tous les cas, si cela devait arriver, ce serait un accord de construction d’empire pour Ackman. Les actionnaires de PSTH gagneraient probablement peu, si ce n’est grâce à une opération de rachat par emprunt à haut risque pour acheter les actions de Domino.

Bien sûr, cette hypothèse est peu probable en premier lieu. Mais il y a encore tellement de mystère autour de l’objectif de fusion d’Ackman ici. Que pouvons-nous faire d’autre que parcourir les scénarios?

