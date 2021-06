“Avec la mer pour témoin !”… Alex Fernández se marie lors d’une cérémonie spirituelle

in

“C’est un design d’une élégance exquise ; entièrement en dentelle perlée, cette robe de mariée coupe sirène se distingue par son décolleté en V sobre et son dos illusion, avec une cauda moyenne et des rangements pour la ramasser”, a-t-il expliqué. Clarisse, qui a également partagé que la mariée a un goût raffiné et qu’elle est allée faire ses tests avec sa mère.

Cota Elle a expliqué que les derniers ajustements du vêtement étaient un processus rapide, qui faisait partie du dernier 2020: “C’était sa préférée, elle était très élégante, toujours à la recherche de quelque chose de différent, mais classique et elle voulait quelque chose de simple, sobre dans un coupe sirène.Toujours très jolie dans tous les rendez-vous qui sont venus.

Rosa Clará a supervisé la conception et la fabrication de la robe choisie par Alexia. (Spécial)

“Elle a choisi le modèle dans le premier et le reste était des ajustements, toute l’équipe l’accompagnait pendant le processus. Elle voulait la robe pour une cérémonie de plage qui était symbolique. Elle a été conçue et fabriquée à Barcelone par Rosa Clara“abondait Clarisse. La coiffe florale a été écrite par Lourdes Escanes.

Cota il nous a parlé du processus par lequel il est passé Alexia: “C’était vraiment rapide, nous avons un service de couturière, elle est venue à deux tests, dans le mois de juin, nous lui déconseillons de venir avant car le dernier mois c’est quand les mariées maigrissent le plus, elle était surtout un premier test , une seconde et puis la livraison. “