Avec la “paternité” de Netflix à son actif, Kevin Hart recherche des rôles plus dramatiques / VIDEO ⋆ .

Kevin Hart dans « Paternité » / Photo : Netflix

* Si nous savons une chose, c’est que depuis cette pandémie, les activités internes, le temps de qualité et la diffusion en continu de films sont tous devenus des priorités dans bon nombre de nos agendas. Netflix a étonnamment été l’une des principales plates-formes de films, car elles continuent d’être cohérentes et pertinentes avec le contenu qu’elles publient.

Selon Insider via MSN News, Netflix a publié Kevin HartLe premier drame complet et projet produit par HartBeat, intitulé “Fatherhood” le 18 juin. Hart s’est préparé à un rôle idéal comme celui-ci pour embrasser de tout cœur les diverses facettes de son métier d’acteur et d’artiste. Ce projet, en particulier, symbolise la croissance, la représentation et la diversité que les comédiens peuvent incarner dans le monde du théâtre.

Pourtant, Hart nous rappelle qu’il n’est pas nouveau, en soi, dans les rôles dramatiques. Même si ce sera le premier film dramatique complet dans lequel il jouera, la capacité a toujours été là. L’objectif de Hart est la croissance et l’expansion dans différentes dimensions et de pouvoir se connecter avec différents publics sous différents angles.

“Ce n’est pas comme si c’était une découverte que je pouvais faire du drame”, a déclaré Hart à Insider sur un chat Zoom, appelant son travail dans la comédie dramatique de 2017 “The Upside”. « Je sais que je peux. J’attendais juste les bons projets.

“Je suis un arbre”, a déclaré Hart à propos de sa carrière. « Et à mesure qu’un arbre grandit, ces branches deviennent des choses qui leur sont propres. Il s’agit d’expansion. Il s’agit de croissance et d’évolution au sein de votre métier. « La paternité » était exactement ce que je cherchais. »

À l’origine, développé par Sony Production pour incarner Channing Tatum, en tant que père, lorsque le script a été revisité quatre ans plus tard par l’équipe, un changement culturel semblait presque nécessaire pour le message nécessaire.

Lorsque l’idée a été proposée pour Hart de prendre en charge ce nouveau projet, Bryan Smiley, qui fait partie de l’équipe de développement de Sony, a immédiatement vu la valeur de Hart. Smiley a même aidé à faire pivoter l’histoire d’un père blanc à un père noir.

“L’auteur du livre est un homme blanc, mais en fin de compte, l’idée que vous pouvez vous appuyer sur son histoire et créer cette expérience pour les pères noirs que nous n’avons pas vue au cinéma depuis de nombreuses années était profondément excitante”, a déclaré Smiley. Initié.

Hart est préparé et excité pour que cette version de lui soit dans le monde le plus tôt et le plus intensément possible ! « Fatherhood » est maintenant diffusé sur Netflix !