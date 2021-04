Avec la poussée de Covid, Delhi pour augmenter la capacité de lit! Les besoins en oxygène pourraient toucher 1 000 MT; des détails

Une fois que la capitale nationale aura augmenté sa capacité de lit pour faire face à la poussée actuelle de Covid-19, elle aura besoin de 1 000 tonnes d’oxygène.

À l’heure actuelle, Delhi a reçu 480 tonnes métriques d’oxygène pour ses hôpitaux. Une fois que la capitale nationale aura augmenté sa capacité en lits pour faire face à la poussée actuelle de Covid-19, elle aura besoin de 1 000 tonnes d’oxygène, a déclaré jeudi le HC de Delhi. Comparaissant devant le tribunal, qui entend l’affaire de la crise de l’oxygène à Delhi, Amicus Curiae, l’avocat principal Rajshekhar Rao, a évoqué l’allocation faite par le Centre le 20 avril et a fait valoir que si la demande de la capitale était de 700 tonnes d’oxygène, elle avait été allouée. 480 MT, mentionnant qu’il existe plusieurs cas d’États où l’allocation faite par le gouvernement était supérieure à la demande, selon un rapport d’IE.

Il a évoqué l’état du Madhya Pradesh où la demande de gaz de sauvetage était de 445 MT et l’État a reçu 543 MT d’oxygène ainsi que l’état du Maharashtra où la demande de gaz était de 1500 MT et a été fourni 1661 MT par le Centre. Auparavant, le gouvernement de Delhi avait fait valoir que le Centre avait misérablement échoué la nation ainsi que l’État et il a demandé un changement dans l’allocation.

L’avocat principal Rahul Mehra, représentant Delhi, a déclaré au HC que la capitale nationale n’avait pas demandé 490 MT. L’État aurait besoin de 976 tonnes d’oxygène médical s’il doit augmenter la capacité des lits afin de faire face au fait que la pandémie de COVID-19 pourrait culminer d’ici le 15 mai, a-t-il déclaré. Il a déclaré à la Haute Cour qu’il y avait 16 272 lits non-USI dans les principaux hôpitaux de la ville et qu’en appliquant la formule du gouvernement central, l’exigence pour ces lits est de 304 MT d’oxygène. Il existe plusieurs autres hôpitaux ainsi que des maisons de retraite avec moins de 100 lits et leur besoin en oxygène combiné est estimé à 120 MT, a-t-il déclaré au tribunal.

L’avocat principal a ajouté que, étant donné que la pandémie du COVID-19 pourrait culminer d’ici le 15 mai, des dispositions sont prises par le gouvernement pour ajouter 15 000 autres lits non-USI qui auraient besoin de 280 tonnes d’oxygène liquide. À l’heure actuelle, il y a pas moins de 4 866 lits en unité de soins intensifs et l’État veut en ajouter 1 200 autres d’ici le 10 mai, a-t-il déclaré au tribunal. Les besoins actuels en oxygène liquide pour 4 866 lits de soins intensifs sont de 272 MT. La demande totale existante pour le gaz vital est de 704 MT à Delhi, ce qui est la demande depuis le début, a-t-il déclaré au tribunal. Après l’augmentation de la capacité de lit, la demande serait de 976 à 1 000 tonnes au total, a ajouté Mehra.

