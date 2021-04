Avec la première de La Paloma y el Lobo, Armando Hernández célèbre 20 ans de carrière – El Sol de México

Penser que 20 ans se sont écoulés depuis la sortie de De la calle, son premier film en tant qu’acteur, rend Armando Hernández conscient du passage du temps: «Je me sens comme une relique», dit-il en riant.

«Maintenant, je comprends le cliché« 20 ans, c’est facile à dire, mais ça fait longtemps ». Avec ces choses, vous réalisez soudainement le moment où vous êtes, quand on vous pose ces questions sur votre carrière et que vous devenez une figure », confie dans une interview avec El Sol de México l’un des acteurs les plus polyvalents de sa génération.

Depuis t’aimer fait mal dans les films; Les héros du nord ou de la Cappadoce à la télévision; Jusqu’à sa participation en tant qu’invité régulier du phénomène télévisé Je craque pour le rire, Armando Hernández a diversifié sa carrière presque par hasard.

«Des opportunités se sont présentées et j’ai toujours dit oui. J’ai fait confiance à mon intuition et depuis que j’ai commencé à jouer par hasard, je me considère chanceuse ».

S’il était fan de cinéma et de télévision, il ne s’est jamais imaginé à l’écran. Tout s’est passé parce que ce n’était pas le plus appliqué.

«Je faisais une pièce de théâtre en troisième année de lycée, et Alejandro Reza, le directeur de casting, m’a vu là-bas. Je suis entré dans la pièce de théâtre parce que je réussissais mal dans certaines matières et c’était pour ne pas aller vers des matières extraordinaires. Le reste appartient à l’histoire », se souvient-il.

Ainsi, il a fini par jouer dans des bandes comme Amarte blesse, ou jouer Julio César Chávez, dans la biosérie autorisée par le même boxeur.

Maintenant, il présente La Paloma y el Lobo, de Carlos Lénine, un drame sur un couple avec une relation épuisée qui a été déplacé par la violence de son peuple.

«El Lobo est l’un des personnages qui m’a coûté le plus de travail, car il n’a pas beaucoup de dialogues. Cependant, la charge émotionnelle et la densité devaient être obtenues avec mon contrôle et mes expressions faciales ».

Pour ce rôle, l’acteur a reçu sa troisième nomination à Ariel (la première était Loving You Hurts en 2003 et la deuxième Out of Heaven en 2007). Et encore une fois, décrocher ce rôle était un hasard.

«Je connais Carlos Lénine depuis qu’il est étudiant. Il m’a invité à faire sa thèse (le court 24 ° 51 ‘Latitude Nord), sans salaire ni rien. Vous allez parier pour voir ce qui se passe. Et ce qui est arrivé? C’est grâce à ce court métrage que je fais La Paloma y el Lobo et Julio César Chávez dans sa série. Je n’ai jamais cherché à voir ce que oui ou non; au contraire, c’est se sentir reconnaissant pour ces opportunités ».

Grâce à La Paloma y el Lobo, Armando Hernández a non seulement réussi à laisser sa marque en tant qu’acteur, mais aussi dans le quartier de Cuchilla del Tesoro, où il a grandi. Le collectif I Love Cuchilla, a peint une fresque avec son visage, s’inspirant d’une scène de ce film.

▶ ️ Restez informé sur notre chaîne Google News

«Mon beau visage a été capturé dans mon quartier», plaisante-t-il. «Quand ils font des choses comme ça, je réalise tout ce qui s’est passé. Il a été satisfaisant de passer des films de magazine, de photographie et de développement à l’ère numérique; du travail à la télévision, au cinéma et au théâtre, aux plateformes. C’est quand les années me pèsent et que je dis “wow, ça fait un moment” ».

Et en tant qu’acteur, il y a encore beaucoup à faire, réfléchit-il. La troisième saison de Se rent trimers vient d’être créée; présentera son premier méchant dans The Repatriate, une série Disney + et attend la première du film The Killer of Oblivion. «J’ai encore tout à faire. Je continue de découvrir », assure-t-il.