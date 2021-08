in

Avec la robe ouverte Chayanne éblouit les fans de magazines ! | PA

Le chanteur d’origine portoricaine Chayanne a de nouveau laissé ses fans ravis avec une nouvelle photo sur laquelle il apparaît posant en pyjama, laissant la partie supérieure ouverte, c’est ainsi que ses fans ont soupiré beaucoup plus quand ils l’ont vu.

Elmer Figueroa Arce Le nom complet de l’interprète de tubes comme “Salomé” et “Tiempo de vals”, est de nouveau apparu dans une publication du magazine Who, dans le cadre de la séance qu’ils ont faite il y a quelques semaines où ils l’ont reconnu comme le plus bel homme .

C’est le 27 juillet que le magazine partageait la couverture du magazine via son compte Instagram officiel, où l’on a vu ce beau portoricain poser, précisément avec cette même tenue, seulement qu’il est dans un cadre différent.

Sur la pochette, on voit comme titre l’une de ses chansons les plus emblématiques intitulée ” Provoque-moi “Sûrement ceux qui l’ont vu pensent la même chose, que cette célèbre célébrité de la musique pop latine, des ballades romantiques, du rock latino et de la dance pop.

Lire aussi : Plus en vue !, Lizbeth Rodríguez déchire son chemisier et danse

Chayanne Elle porte une robe et un pantalon gris, la partie inférieure est lisse, a un élastique et un cordon également en gris, mais un peu plus foncé cela va à sa taille ou à ses hanches, quant à la partie supérieure, la robe a une texture à carreaux avec un peu de profondeur , il avait aussi une ceinture, comme accessoire il avait une chaîne grise avec des maillons épais.

La robe du chanteur était ouverte comme sur la photo qui apparaît sur la couverture, seulement sur cette photo la plus récente elle est rechargée près d’une fenêtre, sur un plancher en bois et en arrière-plan on voit une belle plage.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO.

Rien de tel pour commencer le week-end avec une nouvelle photo de Chayanne”, écrit le magazine.

Depuis des jours que le magazine partage quelques photographies du chanteur, évidemment ce qui frappe le plus c’est son sourire charismatique et qu’il a conquis des millions de fans, sans aucun doute jusqu’à aujourd’hui il continue d’être l’un des artistes préférés de la musique latine.

Cela peut vous intéresser : Sac ouvert !, Belinda en évidence, ne porte pas d’intérieurs

La publication a été partagée par Qui magazine il y a un jour, il a dit que vous pouvez acheter ce nouveau numéro d’août à télécharger gratuitement ou vous pouvez également acheter le numéro imprimé.

Comme c’est beau de jour en jour “,” Je l’aime ! “, ” Je suis à nouveau amoureux “, ont écrit certains internautes.

A lire aussi : La perte personnelle de Justin Timberlake dont il pleure

Rapidement, certains fans du chanteur ont commencé à écrire des messages faisant référence à l’amour et à l’admiration pour Chayanne, après sa carrière de plus de 42 ans dans la musique et le théâtre. être une participation à un projet d’animation pour le deuxième volet de Sing.

Jusqu’à présent, Chayanne a sorti 14 albums studio, un hommage et cinq compilations ainsi que deux albums live, malgré le fait qu’il continue à interpréter ses mêmes mélodies que son public continue de lui demander, sans aucun doute sa musique ne se démode pas. , il en va de même avec sa compatriote chanteuse portoricaine Noelia.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube !

“Le père” de millions de jeunes à travers l’Amérique latine est devenu le numéro un des hommes les plus beaux de 2021, mais il est également non seulement apparu dans quelques photos intérieures de ce nouveau numéro d’août, mais ils ont fait une interview où ont sûrement fait quelques révélations .

Quelque chose que nous voyons également dans le contenu, c’est qu’une liste des hommes les plus beaux de cette année a été publiée, sur la liste figurent quelques noms de chanteurs, acteurs, chefs d’orchestre et autres stars du divertissement.