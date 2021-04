Avec la saison des impôts des États-Unis dans la nation nord-américaine au coin de la rue, voici un moyen de signaler l’activité cryptographique à l’agence

1 avril 2021 07:51 & nbspUTC

| Actualisé:

1 avril 2021 à 07:51 & nbspUTC

Par & nbspClark

La clé pour déposer correctement les taxes sur la crypto-monnaie se résume à une excellente tenue de registres, aux formulaires fiscaux appropriés pour les agences et aux informations concernant ce qui est qualifié de gain financier par rapport à gain en capital.

Traitez les déclarations de revenus avec soin pour éviter toute vérification

Bien que le quinzième mois du calendrier grégorien standard pour le dépôt des impôts des nations nord-américaines ait été repoussé au dix-septième, il n’y a pas de temps comme le cadeau pour organiser des registres de transactions de crypto-monnaie.

À l’heure actuelle, toutes les transactions de crypto-monnaie sont passibles de droits dans une constellation, il est donc très important de vous informer avec les nuances pour vous assurer de remplir correctement les formulaires fiscaux concomitants. Pour vous présenter le scoop sur la rationalisation de vos dépôts, Bitcoin.com a une recommandation non commandée de Shane Brunette, le directeur de l’exploitation de Cryptotaxcalculator.

Comment fonctionnent les gains en capital dans la crypto

Tout comme une vente d’actions peut entraîner un retour très positif, conduisant à une exposition fiscale sur les plus-values, les crypto-monnaies fonctionnent de la même manière. Cependant, l’échange de crypto-monnaie contre de la monnaie d’actes n’est qu’un type d’événement passible de droits.

Selon Brunette,

«Les transactions de crypto à crypto déclenchent un événement fiscal sur le capital, tandis que les transactions telles que les parachutages et les récompenses de jalonnement sont classées comme un gain financier. De manière significative, vous serez en mesure d’utiliser uniquement les pertes en capital pour actualiser un maximum de 3 000 $ de tout «revenu» obtenu grâce à la cryptographie. »

Cela signifie que le changement de crypto-monnaie pour agir comme une devise, une autre crypto ou des cryptos de victimisation pour acheter des marchandises et des services seront tous traités comme des événements de gains en capital. En termes de taux d’imposition, cela dépend de la durée pendant laquelle la crypto-monnaie a été commandée.

Pour les métiers ou activités à court terme (moins d’un an), les gains sont imposés au taux d’imposition individuel. La commande de crypto-monnaies pendant plus d’un an peut sans aucun doute être imposée à des taux inférieurs, à partir de 0-20%, en regardant sur la tranche d’imposition de l’associé en soins infirmiers.

Lorsque les retours cryptographiques sont traités comme un gain financier plutôt que comme un gain en capital

Comme mentionné ci-dessus, toutes les transactions cryptographiques ne constituent pas le parapluie des gains en capital. plusieurs activités potentielles alternatives constitueront la classe des gains financiers.

Ceux-ci englobent tout gain financier provenant de l’extraction de crypto-monnaie, de la mise en commun de liquidités, du jalonnement et de la validation de nœuds, des intérêts obtenus de la disposition de financement suburbanisé (defi) et de la réception d’un paiement crypté pour les marchandises et les services.

Lorsqu’un gain financier est reçu de l’une des activités en plus, il est imposé à un taux en vigueur équivalent que l’individu paie sur le gain financier alternatif reçu tout au long de l’année.

Parachutages, récompenses et cadeaux

Comme le traitement des récompenses minières et de jalonnement, les parachutages cryptographiques, les récompenses, les cadeaux et même les primes de bogues sont traités comme un gain financier cryptographique. à la suite de ces activités, toutes se terminent par une forme de gain financier dérivé du système de cryptographie, elles constituent la classe fiscale plutôt que d’être traitées comme des gains ou des pertes en capital.

Comment extraire des enregistrements transactionnels

En raison du manque d’uniformité entre les plates-formes, les données d’actionnement sont souvent tout à fait faciles ou légèrement déroutantes. Par conséquent, il est essentiel de rester intelligent et de vous assurer de mélanger toutes les transactions à intervalles d’un rapport pour créer un classement beaucoup plus facile.

Brunette de Cryptotaxcalculator ajoute le conseil précieux et injuste qui en résulte,

«Tenez soigneusement compte des frais. vous serez peut-être choqué aussi rapidement que cela puisse vous permettre de réaliser d’importantes économies. Si les frais sont payés en crypto, vous pouvez en outre comptabiliser le gain / la perte en capital sur les frais eux-mêmes. «

Les formulaires que vous devez préparer

Après la compilation de toutes les transactions de crypto-monnaie s’étalant sur 2020 et cruciales, qu’elles constituent ou non des gains en capital ou des gains financiers, la méthode de dépôt commencera. de nombreux formulaires doivent être remplis en examinant le caractère des transactions.

Par Shane Brunette,

« Le formulaire 8949 et l’annexe D sont utilisés pour les gains en capital de nouvelles, mais si vous avez des transactions qui sont classées comme gain financier, vous pouvez en outre remplir l’annexe un (formulaire 1040). »

Quelques dernières réflexions sur les impôts

Alors qu’il devient de plus en plus facile d’entrer dans le système de crypto-monnaie, les actions passibles de droits sont de plus en plus nombreuses dans le cas des vélos tandem. par chance, il est plus facile que jamais de déposer des taxes sur la crypto-monnaie, et l’organisation peut être un élément crucial de cet effort. Dans son dernier conseil injuste, Brunette conclut que la préparation la plus efficace commence par une merveilleuse tenue de registres.

«Gardez vos dossiers à jour tout au long de l’année. Même une activité commerciale modérée ajoutera rapidement à de nombreuses transactions, et l’agence a également besoin de vous pour tout enregistrer en USD. Si vous tardez à demander des impôts provenant d’un package fiscal contrôlé par machine au début de l’année, il deviendra trivial de produire votre déclaration de revenus au moment de l’impôt. «

Clark

Chef de la technologie.