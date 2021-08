Ashima Goyal a souligné que le gouvernement dirigeait les investissements dans les infrastructures et que les investissements directs étrangers plus durables représentaient une part plus importante des récentes entrées de capitaux. Malgré le choc sévère de la pandémie, la macroéconomie indienne est plus saine et prête pour une croissance plus rapide, a déclaré dimanche l’éminente […] More