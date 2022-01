La Worldwide Developers Conference, la conférence annuelle d’Apple d’une durée de cinq jours pour annoncer les mises à jour de ses principaux systèmes d’exploitation, services et parfois matériels, aura lieu dans six mois. Lors de la conférence de cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple annonce iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16.



iOS est le système d’exploitation le plus important d’Apple car il fonctionne sur l’iPhone et partage de nombreuses fonctionnalités avec l’iPad qui exécute iPadOS. Chaque année, à mesure que la WWDC se rapproche, des spéculations se préparent sur les nouvelles fonctionnalités et les changements que la prochaine version d’iOS inclura. Bien qu’il s’agisse de l’une des nombreuses mises à jour du système d’exploitation annoncées, c’est sans aucun doute la plus attendue.



Avec iOS 15, Apple a affiné l’expérience en ajoutant de nouvelles fonctionnalités à l’échelle du système, telles que Live Text et Translation. ‌iOS 15‌ a également étendu le mode Ne pas déranger avec les modes de mise au point et a complètement refait l’expérience de notification. ‌iOS 15‌ aux côtés de macOS Monterey a également introduit SharePlay sur FaceTime, permettant aux amis et à la famille de regarder des films, d’écouter de la musique et de jouer à des jeux ensemble lors d’un appel.



Un an auparavant, avec iOS 14, Apple cherchait à repenser davantage l’expérience iOS de base en introduisant de tout nouveaux widgets et en plaçant des « widgets » sur l’écran d’accueil. iOS 14 a également introduit la bibliothèque d’applications, un moyen automatique pour iOS de catégoriser les applications des utilisateurs. iOS 14 a également apporté une interface utilisateur Siri et une bannière d’appel plus petite et de nouvelles fonctionnalités pour l’application Messages, comme les conversations épinglées.



Avec le recul de deux ans, iOS 13 a introduit le mode sombre sur iOS. C’était également l’année où Apple a officiellement reconnu l’iPad‌ comme sa plate-forme unique et a présenté iPadOS. iOS 13 incluait également des mises à jour de Cartes, Photos, Rappels, CarPlay, AR et plus encore.



La conception actuelle d’iOS a été introduite avec iOS 7, qui était et est restée la refonte globale la plus importante de l’expérience iOS depuis son introduction. Alors qu’Apple a continué d’affiner la conception et l’expérience de ses applications principales, le langage de conception est resté en grande partie le même.

Un concept créé par des fans qui a recueilli plus d’un million de vues a envisagé iOS 16‌ de reconcevoir l’expérience de l’écran de verrouillage tout en apportant des capacités d’écran partagé à l’iPhone‌. Avec ‌iOS 16‌ dans environ six mois, les équipes logicielles d’Apple sont probablement encore en train de confirmer leurs plans pour la prochaine mise à jour et peuvent souvent se tourner vers la communauté pour trouver des idées et de l’inspiration.

Donc, dans cet esprit, nous voulons entendre la communauté MacRumors sur les nouvelles fonctionnalités et les changements que vous aimeriez voir dans ‌iOS 16‌ ? Faites-nous savoir dans les commentaires et tenez-vous au courant de tout ce que nous entendons sur ‌iOS 16‌ dans notre résumé dédié !