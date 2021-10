Avec l’accord fiscal mondial OCDE/G20, l’Inde devra probablement renoncer à la taxe de péréquation

L’Inde devrait également bénéficier de la mise en œuvre de la règle conventionnelle pour refuser les déductions des paiements effectués aux entités basées dans les juridictions qui prélèvent un impôt effectif inférieur à 15 %

Par Hitesh D Gajaria, associé principal, KPMG en Inde

L’OCDE a publié le 8 octobre une déclaration sur l’accord conclu par 136 juridictions membres du Cadre inclusif OCDE/G20 (« CI »), qui implique les autorités fiscales de 140 pays (90 % du PIB mondial). Avec l’adhésion de l’Irlande, de la Hongrie et de l’Estonie, l’accord représente le consensus de tous les pays du G20, de l’Union européenne (UE) et de l’OCDE sur une solution à deux piliers pour relever les défis fiscaux liés à la numérisation de l’économie. Les autorités fiscales indiennes ont joué un rôle actif dans ces discussions. La déclaration met à jour une précédente (juillet), finalisant plusieurs aspects clés d’un cadre ou d’un modèle de réforme du système fiscal international.

Le premier pilier cherche à réaffecter, à des fins fiscales, plus de 125 milliards de dollars de bénéfices provenant des quelque 100 premières entreprises multinationales (EMN) les plus importantes et les plus rentables au monde vers les juridictions du marché (abritant de nombreux clients des produits et services de ces EMN) . L’Inde espère augmenter ses recettes fiscales car il s’agit principalement d’une économie axée sur la consommation. Cette réaffectation sera effectuée sans tenir compte de l’établissement stable jusqu’à présent (c’est-à-dire de la présence physique) ou des normes de pleine concurrence en matière de prix de transfert.

La mise en œuvre du premier pilier nécessite que les juridictions s’abstiennent d’introduire de nouvelles mesures unilatérales et de supprimer les taxes numériques et prélèvements similaires déjà introduits. L’Inde a légiféré une taxe de péréquation de 6 % sur les publicités en ligne à partir de juin 2016 et une taxe de péréquation de 2 % sur la fourniture de biens et de services en ligne à partir d’avril 2020. En mai 2021, l’Inde a également prescrit les seuils d’applicabilité de la « présence économique significative ‘ concept, qui lui permet de faire valoir des droits d’imposition nationaux sur les bénéfices réalisés par des entités non-résidentes avec des revenus supérieurs à 20 millions ou des utilisateurs supérieurs à 300 000. Un fonctionnement efficace de la solution à deux piliers pourrait obliger l’Inde à abroger ces mesures.

Le deuxième pilier a atteint un accord sans précédent sur un taux d’imposition minimum global de 15 % que chaque juridiction signataire de l’accord prélèvera, faute de quoi, d’autres règles nationales imbriquées, connues sous le nom de règles mondiales anti-érosion de la base (GloBE) et une règle fondée sur un traité , fonctionnera pour s’assurer que cette taxe est effectivement payée par les EMN. Le deuxième pilier s’applique à un groupe plus large d’entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’euros (environ 66 milliards d’euros). L’accent mis sur les bénéfices financiers s’explique par le fait que de nombreuses entreprises multinationales opéraient dans des juridictions où les taux d’imposition des sociétés étaient plus élevés, mais payaient finalement des niveaux minimes ou faibles d’impôt sur les sociétés. En outre, les pays sont libres d’adopter un seuil inférieur pour les EMN ayant leur siège dans leur propre juridiction.

L’impôt minimum mondial de 15 % devrait générer des recettes fiscales supplémentaires d’environ 150 milliards de dollars. Une annonce importante est que les règles GloBE ne seront pas applicables dans les juridictions où les EMN ont des revenus inférieurs à 10 millions d’euros et des bénéfices inférieurs à 1 million d’euros.

L’impôt minimum global de 15 % peut sonner le glas de ce qu’on appelle les paradis fiscaux, qui existent principalement pour aider les multinationales à éviter de payer la part légitime des impôts dans les pays où elles ont un marché important ou qui aident les fraudeurs fiscaux en leur promettant le secret et confidentialité. De plus, l’accord sur l’impôt minimum mondial a un impact direct sur des juridictions telles que l’Irlande, qui a, pendant longtemps, eu un taux d’imposition des sociétés de 12,5 % (c’est-à-dire inférieur à 15 %). D’un point de vue indien, les règles GloBE pourraient générer des revenus supplémentaires pour les multinationales dont le siège est en Inde qui ont transféré leurs bénéfices à l’étranger pour bénéficier de régimes d’imposition nuls/faibles. L’Inde devrait également bénéficier de la mise en œuvre de la règle conventionnelle pour refuser les déductions des paiements effectués aux entités basées dans les juridictions qui prélèvent un impôt effectif inférieur à 15 %. L’accord vise l’année 2023 comme année effective de mise en œuvre des deux piliers, avec beaucoup de détails à faire dans les mois à venir et en 2022.

L’accord mondial, s’il est mis en œuvre avec succès, ouvre la voie à une coopération encore plus étroite entre les autorités fiscales des pays membres, aidant à collecter une juste part des impôts, en particulier à l’ère de Covid.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.