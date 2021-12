Avec l’ALE entre l’Inde et le Royaume-Uni à l’horizon, 2021 se termine sur une note prometteuse

L’aspect global du partenariat a été exposé lors de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow organisée par la Grande-Bretagne, où les Premiers ministres Narendra Modi et Boris Johnson ont renforcé leur collaboration avec l’Alliance solaire internationale (ISA) avec le lancement d’une initiative pionnière de réseaux verts.

Un partenariat stratégique global soutenu par une ambitieuse feuille de route 2030 pour une coopération plus étroite au cours des 10 prochaines années a été le point culminant des relations entre l’Inde et le Royaume-Uni cette année, qui se termine par la promesse de négociations sur un accord de libre-échange (ALE) qui devraient démarrer en janvier. 2022.

L’aspect global du partenariat a été exposé lors de la conférence sur le climat COP26 à Glasgow organisée par la Grande-Bretagne, où les Premiers ministres Narendra Modi et Boris Johnson ont renforcé leur collaboration avec l’Alliance solaire internationale (ISA) avec le lancement d’une initiative pionnière de réseaux verts.

Cependant, l’année a commencé avec des perturbations de voyage induites par une pandémie alors que Johnson a annulé sa visite en Inde – où il devait être l’invité d’honneur des célébrations de la fête de la République. a proposé une réunion virtuelle Johnson-Modi en mai, lors du lancement du partenariat commercial renforcé (ETP). Il a mis le temps d’un ALE à part entière dans le cadre de la feuille de route 2030, avec l’intention de doubler au moins le commerce bilatéral des 24 milliards de livres sterling actuels par an dans 10 ans.

« L’Inde est, bien sûr, l’un de nos marchés d’exportation les plus importants, et j’ai hâte de lancer bientôt nos négociations commerciales avec eux », a déclaré récemment la secrétaire britannique au Commerce international Anne Marie-Trevelyan, alors que le ministre s’apprêtait à diriger la charge de l’ALE.

Le ministère du Commerce international (DIT) a confirmé que les pourparlers devraient démarrer au début de 2022, avec des plans pour des accords de récolte précoce également en jeu.

« Nous sommes impatients de lancer les négociations au début de l’année prochaine. L’Inde devrait devenir la troisième économie mondiale d’ici 2050, et un accord commercial ouvrira d’énormes opportunités aux entreprises britanniques de commercer avec l’économie indienne de 2 000 milliards de livres sterling », a déclaré un porte-parole du gouvernement britannique.

L’ALE Inde-Royaume-Uni marque un objectif important pour le gouvernement britannique dirigé par Johnson, qui a pris le pouvoir en décembre 2019 avec une mission très définie de « faire aboutir le Brexit », puis d’ouvrir la Grande-Bretagne mondiale au commerce avec des alliés dans l’Inde, d’une importance stratégique. Région Pacifique.

Le Royaume-Uni a utilisé sa présidence des pays du Groupe des Sept (G7) – Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis et Royaume-Uni ainsi que l’Union européenne (UE) – pour envoyer un message clair en invitant l’Inde aux dirigeants ‘ Sommet tenu à Cornwall en juin.

Une fois de plus, COVID a fait des ravages dans les plans de voyage, cette fois pour la visite proposée par Modi au G7 au Royaume-Uni – qui ne devait se matérialiser que plus tard dans l’année pour la COP26, lorsque l’Inde a établi un ambitieux programme d’énergie renouvelable. Au G7, le ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar est intervenu pour assister au segment des ministres des Affaires étrangères du forum multilatéral et a également profité de sa visite au Royaume-Uni pour officialiser un partenariat « sans précédent » entre l’Inde et le Royaume-Uni sur la migration et la mobilité avec la ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel.

Le plan sur mesure, qui prévoit qu’environ 3 000 jeunes étudiants et professionnels par an accèdent à de nouvelles prestations d’expérience de travail dans l’un ou l’autre pays, devrait être opérationnel d’ici avril 2022. Il a marqué un autre engagement post-Brexit – ouvrir la Grande-Bretagne aux talents avec un un régime de visas et de migration plus juste – l’extradition étant également prévue.

Patel a réitéré son objectif de faciliter le retour des délinquants économiques recherchés en Inde, alors même que le cas de l’homme d’affaires Vijay Mallya reste entouré d’un protocole de demande d’asile secret et que l’appel de la Haute Cour du marchand de diamants Nirav Modi devrait se conclure au cours de la nouvelle année. L’autre mission phare de Patel, c’est d’avoir les visas Graduate Route permettant le travail après les études pour les étudiants internationaux. Le programme a déjà entraîné une augmentation vertigineuse des bourses de visas pour étudiants indiens, un chiffre qui devrait maintenir sa tendance à la hausse en 2022.

Alors que le Brexit avait été techniquement terminé l’année dernière, ce n’est qu’en janvier de cette année que la période de transition du Brexit a pris fin officiellement, ouvrant la voie au Royaume-Uni pour commencer à mettre en œuvre son programme Global Britain. Cependant, la pression sur le Premier ministre britannique Le ministre reste à son apogée, avec la naissance d’une fille éclipsée par une rébellion majeure avec près de 100 de ses parlementaires votant contre les restrictions COVID du gouvernement au Parlement. Il s’agissait également d’un vote de protestation contre les informations faisant état de partis violant le verrouillage à Downing Street l’année dernière.

Le grand drame dans les couloirs du pouvoir politique est allé de pair avec un drame royal alors que le prince Harry et son épouse Meghan Markle ont donné une interview télévisée explosive avec l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey, impliquant du racisme dans les rangs de la famille royale britannique. Il s’agissait d’une année de grand deuil pour la reine Elizabeth II alors qu’elle perdait son mari depuis 73 ans, le prince Philip – le duc d’Édimbourg, décédé paisiblement dans sa résidence du château de Windsor le 9 avril.

La reine a depuis maintenu un emploi du temps assez chargé, mais a été forcée de se reposer sur les conseils de ses médecins après avoir passé une nuit à l’hôpital en octobre. La monarque de 95 ans est prête pour une année exceptionnelle en 2022 – qui marque le jubilé de platine de ses 70 ans de règne avec une série de célébrations et d’événements spéciaux.

L’année 2021 tire sa révérence sur une note d’incertitude étrangement similaire à celle de 2020, la nouvelle variante Omicron de COVID-19 portant les taux d’infection quotidiens du Royaume-Uni à leurs plus hauts niveaux depuis le tout début de la pandémie. L’accent reste mis sur une campagne de vaccination de rappel renforcée pour tous les adultes avant le Nouvel An.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.