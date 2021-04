Avec l’approbation de Spoutnik V, l’Inde franchit une nouvelle étape pour éliminer le coronavirus

Selon le Centre national de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et du Fonds d’investissement direct russe, le vaccin Spoutnik V a démontré une efficacité de 97,6%, sur la base de l’analyse des données sur le taux d’infection par le coronavirus parmi ceux de La Russie vaccinée avec les deux composants de Spoutnik V.

Par le Dr Amir Ullah Khan

Dans le but d’éliminer Covid 19, l’Inde a franchi une étape importante avec l’approbation par le DCGI d’un troisième vaccin dans le pays pour une utilisation d’urgence en Inde – Sputnik V.L’Inde sera le principal centre de production de Spoutnik V selon RDIF (Russian Direct Fond d’investissement). Ce vaccin basé en Russie est approuvé pour environ 40% de la population mondiale dans plus de 60 pays et se classe au deuxième rang des vaccins contre les coronavirus dans le monde en termes de nombre d’approbations délivrées par les régulateurs gouvernementaux. L’Inde est le pays le plus peuplé à enregistrer le vaccin russe. Cela permettra également à d’autres vaccins étrangers de démarrer la production en Inde, où nous sommes aujourd’hui confrontés à de graves problèmes d’approvisionnement.

Après avoir perdu un temps précieux, le gouvernement indien a maintenant décidé que les vaccins contre les coronavirus qui sont fabriqués dans des pays étrangers et ceux qui ont reçu une autorisation d’urgence pour une utilisation restreinte par les autorités aux États-Unis, en Europe, au Royaume-Uni, au Japon ou qui sont répertoriés dans le Liste des utilisations d’urgence de l’OMS, peut obtenir une approbation d’utilisation d’urgence en Inde. Ils recevront une approbation d’utilisation d’urgence exigeant un essai clinique de transition parallèle post-approbation à la place d’un essai clinique local conformément aux dispositions des règles de 2019 sur les nouveaux médicaments et les essais cliniques.

Avec plus de 14 millions de cas à ce jour (et près de 200 000 nouveaux cas chaque jour 1,6), nous assistons à une augmentation des cas actifs de Covid comme jamais auparavant. L’objectif ambitieux du gouvernement de vacciner 300 millions de personnes d’ici juillet 2021 a été frappé par d’énormes pénuries de stocks de Covaxin et Covishield dans de nombreuses régions du pays. Ironiquement, il y a aussi un problème du côté de la demande en raison de l’hésitation à la vaccination. Même pour les personnes en attente de leur deuxième injection, de nombreux États ont signalé un retard par rapport à la date prévue en raison du manque de disponibilité du vaccin. Compte tenu de tous les scénarios ci-dessus, le moment n’aurait pas été meilleur pour un troisième vaccin en Inde.

Lire aussi | L’Inde deviendra le centre de production du vaccin russe Spoutnik V et commencera à fabriquer 50 millions de doses par mois d’ici l’été

La deuxième vague, bien que pas tout à fait surprenante, laisse perplexe dans la façon dont elle a atteint de nouveaux domaines. Les États qui ont été harcelés de l’infection plus tôt, comme UP et Chhattisgarh, assistent maintenant à une vague qui est effrayante. Les systèmes de santé dans ces États sont complètement brisés et les seuls moyens de gérer l’infection sont les masques, la distanciation et les vaccins. Mandater les masques et la distanciation physique a toujours été difficile, là où le seul péage que nous ayons est une force de police qui doit pénaliser les pauvres qui souvent ne savent même pas pourquoi ils doivent prendre ces précautions.

La vaccination est donc le meilleur pari contre la propagation du virus et certainement contre la mort. Avec seulement environ 8 pour cent de la population vaccinée à ce jour, nous avons encore un long chemin à parcourir avant de vacciner même les plus vulnérables. D’une part, il y a même maintenant une énorme réticence à prendre le vaccin et d’autre part, la chaîne d’approvisionnement est perturbée à tous les niveaux. Ruptures de stock, mauvaises conditions de stockage, énormes gaspillages, en particulier au Tamil Nadu et dans l’UP, se sont conjugués pour rendre la situation beaucoup plus fragile qu’elle ne l’était même lors du pic de l’année dernière.

Selon le Centre national de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie du ministère de la Santé de la Fédération de Russie et du Fonds d’investissement direct russe, le vaccin Spoutnik V a démontré une efficacité de 97,6%, sur la base de l’analyse des données sur le taux d’infection du coronavirus parmi ceux La Russie vaccinée avec les deux composants de Spoutnik V. Les vaccins à base de vecteurs adénoviraux présentent des différences significatives dans leur structure et leur technologie de production. Par conséquent, il n’y a aucune raison d’extrapoler les données de sécurité d’un vaccin aux données de sécurité d’autres vaccins. Sputnik V après tout, est le premier vaccin enregistré au monde basé sur une plate-forme de vecteur adénoviral humain bien étudiée. Le vaccin Spoutnik V, développé par l’Institut national de recherche Gamaleya sur l’épidémiologie et la microbiologie à Moscou, utilise deux virus différents qui causent le rhume (adénovirus) chez l’homme.

Après le début de la pandémie COVID-19, des chercheurs russes ont extrait un fragment de matériel génétique du nouveau coronavirus SARS-COV-2, qui code des informations sur la structure de la protéine S de pointe, qui forme la “ couronne ” du virus et est responsable de la connexion avec les cellules humaines. Ils l’ont inséré dans un vecteur adénovirus familier pour être administré dans une cellule humaine, créant le premier vaccin COVID-19 au monde. Pour assurer une immunité durable, ces scientifiques russes ont proposé une idée révolutionnaire d’utiliser deux types différents de vecteurs d’adénovirus (rAd26 et rAd5) pour la première et la deuxième vaccination, renforçant ainsi l’effet du vaccin. Par conséquent, Sputnik V est un vaccin à deux vecteurs contre le coronavirus.

Selon le RDIF, il n’y a pas d’allergies fortes causées par Spoutnik V et est indiqué pour la vaccination chez les personnes âgées de 18 ans et plus. Le vaccin est injecté par voie intramusculaire en deux doses de 0,5 ml chacune avec un intervalle de 21 jours. Avec la montée en flèche du coronavirus à laquelle notre pays est actuellement témoin, il est impératif que nous ayons non seulement la disponibilité de plus de vaccins en Inde, mais que nous ayons également plus de choix pour vacciner une grande partie de la population. Par conséquent, le gouvernement indien a regardé au-delà des vaccins existants et a maintenant rejoint Spoutnik V en tant que troisième vaccin pour lutter contre et réduire l’incidence du Covid-19 et freiner la propagation du virus.

(L’auteur est économiste au MCRHRDI du gouvernement de Telangana et ancien conseiller de la Fondation Bill et Melinda Gates. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.