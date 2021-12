Avec l’approbation du code de la route 2022, des amendes plus sévères sont imposées aux conducteurs de voitures, de motos et de scooters | Moteur

Hier, les amendements au projet de nouvelle loi sur la circulation ont été votés et une série de changements ont été approuvés qui pourraient affecter tous les conducteurs, avec des sanctions plus sévères qu’auparavant.

Afin de réduire les incidents sur la route, un nouveau projet de code de la route a été élaboré et a déjà été voté au Parlement. Ce nouveau projet de loi vise durcir les amendes et s’adapter aux nouveaux modes de transport, avec une mention spéciale pour les scooters électriques.

Il vise également à accroître la sécurité des cyclistes, qui sont des usagers particulièrement vulnérables et qui ont vu à quel point leurs chiffres inquiétaient davantage l’exécutif, au point de faire évoluer la réglementation en leur faveur.

Parmi les règles qui ont changé, met en évidence la mesure controversée qui élimine la marge de 20 km / h passer sur les routes secondaires. Cela s’explique par le fait que la grande majorité des accidents mortels (80 %) se sont produits sur des routes secondaires.

Quelles sont les nouvelles amendes du code de la route ?

Après approbation, un certain nombre d’infractions nouvelles ou nouvelles ont été ajoutées. certains existants ont été retouchés.

En tout cas, il y a un durcissement des amendes en général. Pour ne pas avoir à lire tout le texte à sa sortie dans le BOE, voici les plus importants :

Tenez le mobile avec votre main lorsque vous conduisez. L’amende de 200 euros et 3 points carte est majorée. Alors que le montant restera le même, les points qui seront retirés de la carte sont portés à 6. Il est important de noter que Ils peuvent nous imposer une amende même si le mobile est éteint. Ne pas utiliser la ceinture ou la porter de manière incorrecte. Encore une fois, les points qu’ils enlèvent à la carte remontent, passant de 3 à 4 points et la réprimande monétaire de 200 euros est maintenue. Cet avertissement ne s’applique pas seulement aux ceintures, mais à tout dispositif de retenue mal utilisé. Les selles pour enfants entreraient dans ce mode. Emportez des détecteurs de radar dans la voiture. Il a toujours été interdit d’avoir ces détecteurs, mais maintenant il est également condamné à une amende de 500 euros et de 3 points. L’amende n’est pas infligée pour son utilisation, mais pour le simple fait d’avoir cet appareil dans la voiture, même s’il se trouve dans un sac dans le coffre. Dépasser la vitesse de la route de 20 km/h pour dépasser. Les conducteurs qui dépassent la limite de vitesse d’une autoroute seront passibles d’une amende. Des pénalités seront imposées tel que stipulé dans le tableau suivant.

Tricher au permis de conduire. Pour avoir fait cette action, ils peuvent nous interdire de repasser l’examen pendant six mois et, en plus, payer une amende de 500 euros. Dépasser les cyclistes sans autorisation appropriée. Avant, il fallait laisser 1,5 mètre en dépassant un cycliste. Cela est désormais vrai pour les routes à une seule voie, mais s’il y a plusieurs voies allant dans la même direction, déplacez-vous vers la voie à gauche du cycliste. Dans le cas contraire, vous risquez une amende de 200 euros et un prélèvement de 4 points sur votre carte.

Après un an de tests Les drones DGT sont déjà capables d’infliger des amendes s’ils vous surprennent en train de commettre une infraction au volant, mais quel type d’amendes ces appareils peuvent-ils imposer ?

Tolérance zéro avec l’alcool pour les mineurs. Cette mesure vise directement les utilisateurs de scooters électriques ou d’autres véhicules similaires pouvant être utilisés par des mineurs. Comme les points ne peuvent leur être retirés, ils devront faire face à une pénalité financière.

Les changements ne sont pas encore en vigueur, mais il ne leur reste plus grand-chose. Après l’approbation des modifications, nous devons attendre qu’elles soient publiées dans le BOE. Nous aurons sûrement ces normes en place au début de l’année prochaine.