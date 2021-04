Avec l’arrivée de la série Green Lantern de HBO Max, le film Green Lantern Corps se passe-t-il toujours?

Cependant, une des raisons pour lesquelles je suis sceptique quant à la suppression de Green Lantern Corps est à cause de qui la série Green Lantern présente comme ses personnages principaux. Il a été annoncé en octobre 2020 que ce spectacle se concentrerait sur plusieurs lanternes humaines, dont Alan Scott, Guy Gardner, Jessica Cruz et Simon Baz, avec Kilowog et Sinestro jouant également des rôles clés. Tous ces personnages sont incontestablement dignes de l’attention, mais en ce qui concerne la gamme de Green Lanterns de la Terre, il manque trois noms importants: Kyle Rayner, Hal Jordan et John Stewart.