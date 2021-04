Avec l’augmentation des cas de COVID-19, que peuvent faire les personnes souffrant de comorbidités pour rester en sécurité?

Les seniors attendent leur tour pour se faire vacciner avec le vaccin COVID-19, à l’hôpital BMC de Mumbai. (Photo PTI)

Alors que le nombre de cas COVID continue d’augmenter dans le pays – actuellement plus de 3 lakh nouveaux cas par jour depuis plus d’une semaine maintenant – l’importance des règles de distance physique et du respect des protocoles de sécurité ne peut guère être ignorée. Pour empêcher le virus de circuler sans contrôle, certaines villes ont eu recours à des verrouillages. Mais alors, dans une atmosphère de risques accrus d’exposition au virus, que doivent faire les patients qui ont des comorbidités pour rester en sécurité? Surtout ceux qui ont plus d’un problème de santé sous-jacent et qu’il est difficile d’ignorer ceux comme le diabète, les maladies cardiaques et le cancer. Bien que la vaccination soit la seule défense disponible, elle ne garantit pas l’immunité contre le virus et il faut encore rester prudent. Les conditions de comorbidité les plus préoccupantes tombent dans la catégorie des MNT (maladies non transmissibles). Il s’agit d’un segment très important des soins de santé, car dans le contexte indien, les prestataires de soins de santé estiment que 60% de tous les décès sont généralement dus aux MNT, et par conséquent, ce segment de la population doit faire attention et ne doit pas ignorer leurs conditions.

Financial Express Online s’est entretenu avec des dirigeants de chacun des segments de la maladie. Un élément commun à tous était un plaidoyer pour ne pas ignorer toute aggravation des symptômes et la disponibilité maintenant des spécialistes par téléconsultation.

Pourquoi les niveaux de sucre sont encore plus importants maintenant

Le diabète est une maladie chronique et doit être géré tout au long de la vie et s’il est correctement surveillé, il n’y a apparemment rien à craindre, mais alors connectez-vous avec le médecin et des examens réguliers sont essentiels.

«À partir du mois d’avril, le nombre de patients diabétiques a considérablement diminué et a tendance à se situer entre 20 et 30 pour cent de ce qui était normalement le cas», déclare le Dr V Mohan, président fondateur et diabétologue consultant du Dr Mohan’s Diabetes Specialties Center, un chaîne de centres de soins du diabète à travers le pays.

Il dit que c’est avec raison, car les gens doivent à juste titre s’assurer qu’ils ne sont pas exposés aux virus lorsqu’ils quittent leur domicile. Mais ensuite, dit-il, «alors que l’accent doit être mis aujourd’hui sur le COVID et la vérification de sa transmission, mais en même temps, les gens ne devraient pas négliger les maladies chroniques comme le diabète, l’hypertension, les maladies cardiaques ou le cancer.» Les diabétiques, dit-il, devraient vérifier eux-mêmes leur taux de sucre ou se faire livrer le service à domicile, puis consulter le spécialiste à distance. En effet, ce sont précisément ces personnes qui doivent faire preuve d’une extrême prudence, car elles pourraient courir un risque plus élevé que les autres personnes atteintes de COVID et devraient également être vaccinées au plus tôt.

Le message clé, dit-il, est que les patients diabétiques doivent augmenter leurs tests à domicile et augmenter la fréquence de la surveillance de la glycémie en plus de veiller à ne pas arrêter de prendre des médicaments. «Même s’ils ont un COVID, si les symptômes sont légers et le diabète bien contrôlé, j’ai vu des centaines de mes patients rester à la maison et se rétablir complètement», explique le Dr Mohan. Cependant, il met également en garde: «Si la saturation en oxygène diminue et si vous êtes diabétique, vous devez vous précipiter à l’hôpital car certains peuvent avoir besoin d’un soutien en soins intensifs. Dans tous les cas, dans un milieu hospitalier, principalement pour les patients diabétiques, l’insuline est administrée car certains peuvent devoir suivre une thérapie stéroïdienne et ceux-ci sont généralement connus pour augmenter considérablement les niveaux de sucre.

Effet du virus sur le cœur

Le Dr Naresh Trehan, président et directeur général de Medanta et un chirurgien cardiothoracique de premier plan, déclare: «Le principal est que le virus peut également affecter le cœur et si les gens ressentent un changement dans les symptômes, ils doivent contacter immédiatement leur cardiologue et ce qui peut il faut faire un cardiogramme pour voir s’il y a des changements. » Il dit que ce qui aide aussi maintenant, c’est que «nous avons maintenant les moyens de les enregistrer à distance». Il dit que son hôpital donne à ses patients cardiaques un appareil avec des capteurs intégrés qu’ils peuvent emporter chez eux pour la surveillance à distance du cœur. Cela, dit-il, a commencé il y a environ deux mois. Bien que certains aient pu s’y prendre, il est indéniable que le nombre de pas, même dans le domaine des soins cardiaques, a diminué. Le Dr Trehan dit qu’il est aujourd’hui réduit à environ 30 à 35% de ce qui était autrefois l’afflux régulier dans son hôpital de Delhi.

La surveillance à distance des patients cardiaques est une option à laquelle beaucoup semblent enclins. Au moins, plusieurs cardiologues de premier plan utilisent des appareils qui aident à surveiller les patients plus régulièrement et à distance. Par exemple, dans certains cas, les médecins demandent une surveillance continue en temps réel du rythme cardiaque à l’aide d’appareils de surveillance ECG ambulatoires appelés moniteurs Holter ou enregistreurs de boucle.

Pourquoi le cancer a besoin de soins urgents

Dans le traitement du cancer, les patients doivent se faire soigner à l’hôpital et ne doivent pas l’ignorer, car c’est une condition qui, si elle n’est pas vérifiée, peut s’aggraver. Le Dr BS Ajai Kumar, président exécutif de HealthCare Global Enterprises, une chaîne leader de 25 hôpitaux de cancérologie dans le pays, déclare: «Nous alertons les gens sur la nécessité de soigner leurs maux par le biais de messages sur les réseaux sociaux en plus de leur offrir des suivis. par téléconsultations. Cependant, pour les chirurgies, la chimiothérapie et la radiothérapie, ils doivent être à l’hôpital, où nous avons pris soin de nous assurer que tous les travailleurs de la santé ont été vaccinés.

Il dit que les patients semblent s’en rendre compte et que beaucoup y assistent, même s’il constate une baisse d’environ 10% de la fréquentation globale.

Prendre la vaccination des enfants au sérieux

Un segment de la population qui ne peut tout simplement pas être ignoré est celui des nouveau-nés et des nourrissons. Avec la peur des hôpitaux et la distanciation physique, il y a toujours un risque que la vaccination des enfants passe au second plan. Le Dr Ramesh Kancharla, président et directeur général de Rainbow Hospitals, une chaîne de 15 hôpitaux pour enfants dans le pays et dont le siège est à Hyderabad, déclare: «Dans toutes nos installations (y compris des villes comme Bengaluru, Chennai, Hyderabad et Delhi), nous sommes aujourd’hui faire la vaccination des nourrissons tout le temps. Nous avons envoyé des messages à tout le monde pour ne pas manquer les vaccinations de base les plus cruciales dont les nouveau-nés ont besoin. Nous faisions également des vaccinations à domicile, ce que nous avons arrêté ces deux dernières semaines par précaution, mais comme un hôpital pour enfants n’est pas un hôpital COVID, nous encourageons les gens à se faire vacciner à l’hôpital.

Pour cela, dit-il, «nous avons ouvert des cliniques de vaccination spéciales dans chacune de nos installations et les avons séparées des autres opérations et celles-ci sont maintenues ouvertes tôt le matin avant que d’autres personnes ne viennent aux hôpitaux.»

Décrivant un calendrier typique, il dit: «Le BCG – Bacille Calmette-Guérin – (vaccin pour renforcer le système immunitaire contre la tuberculose) est administré à l’accouchement et donc tout le monde le reçoit. Par la suite, c’est au tour des gouttes polio, de l’hépatite B et du DPT (diphtérie, coqueluche ou coqueluche et tétanos) et du ROR (rougeole, oreillons et rubéole). La vaccination primaire (polio, BCG et DTC et HiB) doit avoir lieu dans les trois premiers mois suivant le nouveau-né et la vaccination complète (y compris le ROR) doit être administrée dans un délai d’un an. » Cela, prévient-il, «ne peut être ignoré, à tout prix, car vous courez alors le risque de voir une augmentation des maladies transmissibles et une menace sérieuse pour la vie, dit-il.

Le message sous-jacent apparent dans tout cela est que si l’assaut du COVID peut être douloureux et qu’il est nécessaire de prendre des précautions extrêmes pour vérifier sa transmission, certains domaines des soins de santé nécessitent également une attention et ne peuvent pas attendre.

