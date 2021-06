Avec le banc d’un champion

Quel que soit le sport, Argentine vs. L’Angleterre est toujours spéciale. Et celui qui le sait très bien est Hector Enrique, qui dans le duel mythique de la Coupe du Monde Mexique 1986 a donné la passe à Diego Armando Maradona dans le but du siècle. Pour cette raison, le nègre n’hésita pas à féliciter Jérémie Ponce (28-0, 18 KO).

“Grands Jeremías Ponce et Alberto Zacarías (NdeR : entraîneur de combat). Grand show de boxe et de battement de l’anglais Lewis Ritson. Ils sont la fierté argentine », a posté le champion du monde sur ses réseaux sociaux après la victoire de samedi.

Ponce a remporté une victoire très importante en Angleterre.

Ponce a démontré son talent et sa puissance dans un sauvetage courageux, y compris un KO au 10e tour, et a obtenu le droit de contester le titre mondial IBF des super-légers contre l’Écossais. Josh Taylor (18-0, 13 KO). Avec une date et un lieu à définir, le natif de Buenos Aires vit déjà ce qui sera le défi le plus important de sa carrière. Vous avez déjà gagné en Angleterre, en Allemagne et en Italie, le ferez-vous aux Etats-Unis ?

C’est la peinture murale qu’Alberto Zacarías a dédiée à Diego Armando Maradona dans son école de Rafael Calzada.

L’Ecossais de 30 ans est le champion incontesté de la catégorie, puisqu’en plus de la ceinture IBF il possède la ceinture WBA, WBC et WBO. Reste à savoir si si le combat est fait (Taylor pourrait monter en grade et évacuer le sceptre, ce qui est une possibilité), le champion mettra toutes ses récompenses en jeu.

