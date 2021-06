Avec le capteur Samsung JN1, les appareils photo ultra-larges et téléobjectifs sont sur le point de s’améliorer

Avez-vous déjà voulu que votre objectif ultra-large ou téléobjectif sur les meilleurs téléphones avec appareil photo Android soit un peu meilleur ? Eh bien, cela pourrait se concrétiser grâce à l’annonce par Samsung du capteur de caméra Samsung ISOCELL JN1.

Ce capteur est présenté comme “le plus petit capteur mobile 50MP de l’industrie”, mais il n’est pas exactement conçu pour être la vedette de votre prochain téléphone. Au lieu de cela, Samsung commercialisera l’ISOCELL JN1 comme une excellente option pour les fabricants de téléphones qui souhaitent améliorer la qualité d’image de ces objectifs ultra-larges et téléobjectifs.

Une partie des raisons pour lesquelles il n’y a pas eu trop d’innovations en dehors de l’objectif périscope pour les gros plans est simplement due aux limitations matérielles. Afin de mettre un capteur plus grand dans un smartphone, le fabricant du téléphone aurait besoin de plus d’espace à l’intérieur du téléphone. Dans un monde où le Samsung Galaxy S21 Ultra est déjà massif à part entière, avec le OnePlus 9 Pro, les utilisateurs ne veulent vraiment pas avoir un téléphone beaucoup plus gros. À moins, bien sûr, que vous souhaitiez vous procurer l’un des meilleurs téléphones pliables, mais c’est tout autre chose.

Quant au Samsung ISOCELL JN1 lui-même, cet objectif plus petit de 50 MP profite d’un quadruple pixel binning associé au nouvel ISOCELL 2.0 de Samsung pour améliorer la sensibilité à la lumière. Le résultat est une image de 12,5 MP qui offre la clarté et la qualité correspondant à l’objectif principal de l’appareil photo de votre téléphone Android.

Avec ISOCELL 2.0 et le pixel-binning, le 50MP JN1 combine quatre pixels en un grand pixel de 1,28μm. Les quadruples pixels permettent également de quadrupler la sensibilité à la lumière, de sorte que ces photos à faible luminosité sortiront exactement comme vous le voudriez sans avoir à faire de sacrifices. Samsung utilise également Smart-ISO avec le JN1, qui combine le mode ISO faible pour conserver les détails, ainsi que le mode ISO élevé pour se débarrasser du bruit trouvé dans de nombreuses photos en faible luminosité.

Samsung a également annoncé avoir commencé à produire en masse ce nouveau capteur d’appareil photo. Cela signifie que nous devrions commencer à le voir arriver sur un nouveau smartphone dans les prochains mois.

