Avec le décès de Keshav Desiraju, l’Inde a perdu une icône de la santé publique

Actif et apparemment en bonne santé jusqu’à la fin, Desiraju, 66 ans, a subi un arrêt cardiaque dimanche. (Source de la photo : Twitter/@DesirajuKeshav)

L’Inde a perdu Keshav Desiraju un jour où le pays célébrait l’anniversaire de son grand-père et ancien président de l’Inde, le Dr Sarvepalli Radhakrishnan – le 5 septembre, un jour que chaque enfant indien appelle la journée de ses enseignants.

Actif et apparemment en bonne santé jusqu’à la fin, Desiraju, 66 ans, a subi un arrêt cardiaque dimanche. Célibataire toute sa vie avec des habitudes simples, une pensée profonde, il s’est toujours exprimé avec ses pensées bien structurées et ses opinions soigneusement analysées. Il a toujours laissé le poids de la vérité prévaloir et a fait le bonheur d’un journaliste de la santé. Tout au long de sa vie, il est resté bien plus sa désignation la plus courte à de hautes fonctions en tant qu’ancien secrétaire à la santé de l’Inde.

Il a toujours continué à s’impliquer dans les questions de santé publique et était un ardent défenseur de la nécessité pour l’Inde de créer un cadre de soins de santé dédié qui allait au-delà des agents de santé communautaires comme les travailleurs Asha (activiste de santé sociale accrédité) et les ANM (infirmière auxiliaire sage-femme) et les a incités à une participation plus percutante. Les chiffres n’avaient pas d’importance pour lui, s’ils n’expliquaient pas à quoi ils correspondaient tous ? Par conséquent, le nombre de centres de soins de santé primaires n’a jamais eu d’importance pour Desiraju. Il s’est toujours concentré sur le fonctionnement de l’infrastructure des centres – combien de médecins et d’infirmières y étaient hébergés ? Tous les médicaments essentiels étaient-ils disponibles ? Ou si le véhicule au centre avait assez de carburant ?

Il est également allé au-delà de COVID et l’année dernière cette fois, il a commencé à s’inquiéter sérieusement de la façon dont nous allons gérer les dommages collatéraux de COVID-19 sur d’autres problèmes de santé – un problème avec lequel nous devrons nous attaquer maintenant alors que nous faisons le point. d’où nous nous situons sur les maladies chroniques, en suivant ceux qui ont eu une pause dans le traitement de la tuberculose – une maladie qui tue une personne chaque minute dans le pays. Ou les enfants, qui ont dû manquer leurs doses de vaccination de base.

Desiraju, était un doyen parmi les fonctionnaires. Officier de l’IAS de la promotion 1978 du cadre de l’Uttarakhand, il était titulaire d’une maîtrise en économie de l’Université de Cambridge et également d’une maîtrise en administration publique de la John F. Kennedy School of Government de l’Université Harvard.

Il n’y a pas un seul domaine de la santé publique qu’il n’ait pas examiné, analysé ou joué un rôle dans son amélioration, bien que Desiraju soit crédité pour sa contribution au problème de la santé mentale. Aujourd’hui, si l’Inde a un « droit à la santé mentale », elle doit certainement beaucoup au travail accompli dans cet espace par Desiraju.

L’appelant un homme absolument excellent qui défendait ses valeurs, K Sujatha Rao, l’ancien secrétaire syndical à la santé et avec qui Desiraju avait travaillé en étroite, a déclaré : « Keshav était une personne avec une forte conviction et en tant que secrétaire supplémentaire à l’époque, je comptais sur beaucoup sur lui et a été une source de force pour moi. C’était quelqu’un en qui je pouvais implicitement faire confiance. Rao se souvient de sa persévérance et de sa capacité à poursuivre avec acharnement des problèmes épineux jusqu’à ce que des solutions soient trouvées. «Regardez la façon dont il a persisté avec un sujet comme la santé mentale qui, à un moment donné, était une faible priorité dans le ministère», dit-elle.

Mais alors, les intérêts de Desiraju s’étendaient bien au-delà de la santé aussi. Jairam Ramesh dans ses tweets : « mon cher, cher ami depuis 57 ans, Keshav Desiraju, un fonctionnaire des plus remarquables vient de décéder. Quelle ironie tragique qu’il nous a laissé le jour où le pays marque l’anniversaire de son grand-père. Keshav a écrit la biographie définitive de MS Subbulaksmi.

Il travaillait sur un livre sur Tyagaraja, le compositeur de musique carnatique et il était occupé à apprendre le télougou. Le décès de Desiraju est une énorme perte et il manquera beaucoup à tous.

