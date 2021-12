Avec le Dimensity 9000, MediaTek a enfin une chance de battre Qualcomm

Il existe un thème unifié sur les meilleurs téléphones Android de 2021 – ils disposent tous de la plate-forme Snapdragon 888 de Qualcomm. Bien sûr, le Galaxy S21 sur les marchés mondiaux est équipé de l’Exynos 2100 de Samsung, mais Qualcomm détient une part démesurée dans le segment haut de gamme.

Qualcomm a étendu son avance dans ce segment grâce à des conceptions robustes et à des efforts de marketing – le nom Snapdragon a un fort rappel sur des marchés clés comme l’Inde et la Chine. Alors qu’Exynos et HiSilicon de Huawei ont essayé de réduire la domination de Qualcomm, ils n’ont pas tout à fait réussi à le faire dans la catégorie haut de gamme.

Ensuite, il y a MediaTek. Le constructeur taïwanais mise sur les catégories budget et milieu de gamme, mais il se tourne de plus en plus vers le niveau phare. Le Dimensity 9000 est sa meilleure performance à ce jour, avec la plate-forme dotée des derniers cœurs d’Arm, un nouveau moteur neuronal et un modem 5G décent.

En fait, le Dimensity 9000 présente de nombreuses similitudes avec le Snapdragon 8 Gen 1 – le produit phare de Qualcomm en 2022. Les deux chipsets utilisent le même cluster central, sont construits sur un nœud de 4 nm et incluent les dernières innovations en matière d’imagerie, de multimédia et de connectivité.

L’incursion initiale de MediaTek dans cette catégorie a été un désastre

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Il y a trois ans, il aurait été impensable de comparer un chipset MediaTek à une offre Qualcomm équivalente, notamment sur le segment haut de gamme. La première incursion de MediaTek dans cette catégorie était le Helio X30, un monstre à dix cœurs construit sur un nœud de 10 nm.

L’Helio X30 était un lancement chaotique pour MediaTek.

Lancé en grande pompe en 2017, l’Helio X30 n’a non seulement pas été à la hauteur de ce que Qualcomm offrait à l’époque – le Snapdragon 835 – mais il a également eu des problèmes de surchauffe et d’efficacité, ce qui en fait un non-démarreur. Il n’est donc pas étonnant que l’Helio X30 soit tombé dans l’ignominie peu de temps après ses débuts ; à part la série Meizu 7 et le Vernee Apollo 2 exclusif à la Chine, MediaTek n’a pas été en mesure d’obtenir de victoires en conception.

Sravan Kundojjala, directeur de l’unité Handset Component Technology de Strategy Analytics, a déclaré que le X30 était un revers pour MediaTek. « La puce n’était pas efficace et avait un modem LTE faible qui n’était pas du tout proche de ce que Qualcomm proposait à l’époque. En conséquence, les volumes étaient faibles et le X30 a fini par être un échec pour MediaTek. »

Un investissement précoce dans la 5G porte ses fruits pour MediaTek

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

Le redressement de MediaTek a commencé peu après la débâcle du X30. Kundojjala souligne la décision de MediaTek d’abandonner ses efforts de modem LTE – où il ne faisait pas beaucoup de progrès contre Qualcomm – et de se concentrer plutôt sur la 5G comme différenciateur. Ce faisant, MediaTek a pu déployer une multitude de conceptions compatibles 5G destinées aux segments budget et milieu de gamme.

MediaTek n’a pas tardé à lancer des chipsets compatibles 5G, et cela a porté ses fruits – il a vu ses ventes tripler en 2021.

« MediaTek n’avait pas de chipset avec un modem LTE gigabit, mais leur passage à la 5G leur a permis de fournir des chipsets au moment même où les services 5G commençaient à décoller sur des marchés comme la Chine », explique Kundojjala. « 2020, en particulier, a été une année charnière pour MediaTek car ils ont montré qu’ils pouvaient faire quelque chose d’égal à Qualcomm. »

Et la stratégie a payé. Selon les chiffres partagés par Strategy Analytics, MediaTek a vendu près de 50 millions de chipsets en 2020, les conceptions compatibles 5G constituant la majeure partie des commandes. Ils n’ont pas non plus souffert sur le plan des revenus. « Les chipsets compatibles 4G de MediaTek seraient vendus environ 10 $, mais avec la 5G, ils pouvaient facturer 30 $ pour leurs conceptions de milieu de gamme », note Kundojjala.

Cet élan s’est poursuivi en 2021, MediaTek affichant un chiffre d’affaires de 150 millions, soit trois fois plus que l’année dernière. Cela tient en grande partie au fait que le fabricant a réussi à obtenir des gains de conception clés dans le segment de milieu de gamme : le OnePlus Nord 2, le Realme GT Neo, le Redmi K40 Gaming, le Xiaomi 11T et le Vivo X70 Pro présentaient tous le Dimension 1200.

Dimensity 9000 est la première vague des ambitions phares de MediaTek

Source : MediaTek

La résurgence des ventes de milieu de gamme de MediaTek a agi comme un catalyseur pour ses ambitions phares, le Dimensity 9000 étant la première réalisation de ces efforts.

MediaTek vise à obtenir une part de marché à deux chiffres avec ses conceptions phares.

Il est compréhensible que MediaTek vise le segment haut de gamme – il y a beaucoup plus de potentiel de revenus. « Alors que MediaTek facture désormais 30 $ pour ses conceptions de milieu de gamme, il peut en obtenir plus du double pour ses chipsets haut de gamme », a déclaré Kundojjala. « La Chine à elle seule compte entre 80 et 90 millions de téléphones haut de gamme, et MediaTek vise à atteindre une part de marché à deux chiffres dans la région. »

Les tribulations de Huawei ont également fait le jeu de MediaTek. Les séries Mate et P de Huawei représentent 40 millions de ventes, et bien que ce nombre diminue régulièrement, la marque détient toujours une part décente du marché chinois.

Huawei n’étant plus en mesure de se tourner vers son unité interne HiSilicon pour fournir les conceptions Kirin qui vont dans ses téléphones, il a besoin d’une alternative. MediaTek se prépare à être exactement cela; il équipe déjà Huawei de chipsets compatibles 4G pour les téléphones économiques et de milieu de gamme, et il cherche à faire de même dans la catégorie haut de gamme, avance Kundojjala.

L’Amérique du Nord est toujours interdite pour MediaTek

Source : Ara Waggoner / Android Central

Alors que le Dimensity 9000 est un pas en avant audacieux pour MediaTek, le fabricant ne va pas faire de percée en Amérique du Nord de si tôt. Kundojjala souligne le manque de connectivité mmWave 5G comme un facteur décisif pour le Dimensity 9000 dans la région.

Le Dimensity 9000 manque de mmWave 5G, ce qui en fait un non-starter en Amérique du Nord.

« MediaTek ne se concentre pas sur mmWave pour le moment, et bien que cela économise beaucoup de complexité, ce sera un problème à long terme », a noté Kundojjala. « Le fait qu’ils n’aient pas d’unité RF interne signifie qu’ils doivent s’approvisionner en modules frontaux RF tels que Broadcom, Qualcomm ou Skyworks. »

L’absence de frontal RF pourrait s’avérer être un obstacle plus important pour MediaTek dans les années à venir, car il devra s’appuyer sur un fournisseur externe pour le matériel requis. Qualcomm, pour sa part, dispose d’une grande division RF et propose une solution tout-en-un avec ses chipsets Snapdragon. MediaTek doit commencer à faire de même, et bientôt.

Pour le moment, MediaTek se concentre sur la Chine, l’Inde et certains marchés occidentaux pour alimenter sa croissance. Le Dimensity 9000 est une excellente vitrine pour la marque, qui a le potentiel de tenir tête à Qualcomm dans le segment haut de gamme – à condition qu’il obtienne quelques victoires en design. Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour en savoir plus sur ce front.