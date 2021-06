Avec le futur ensemble de Wear, Google ferait mieux de ne pas oublier les trackers Fitbit bon marché

Nous savons tous que Google est au milieu d’un énorme bouleversement de son écosystème portable. Wear OS a continué de sous-performer en termes de ventes, la société a récemment acquis Fitbit, et une toute nouvelle plate-forme arrive avec une nouvelle génération de puces pour l’alimenter.

C’est une excellente nouvelle pour l’avenir, mais pas une si bonne nouvelle si vous êtes sur le marché en ce moment. Et c’est moi. Eh bien, ma femme, en fait. Son médecin pense qu’elle doit commencer à surveiller des choses comme les calories, l’exercice, la fréquence cardiaque et son poids en raison d’une perte de poids inattendue. Couple dans le fait qu’elle est enveloppée dans les tentacules de l’écosystème Google Android (pas une mauvaise chose, mais toujours un verrouillage total), Google Fit est la réponse logique.

Je pensais que ce serait plus facile qu’il ne l’est. Elle a une belle balance Withings qui fait exactement ce qu’elle veut. Elle a aussi un Mi Band 4 qu’elle adore, mais il ne fait pas vraiment ce qu’elle veut car l’option de synchronisation avec Google Fit est présente mais loin d’être transparente. En cherchant une solution appropriée, j’ai réalisé une chose – elle doit attendre un peu et voir ce que quelqu’un (n’importe qui) fait avec la nouvelle plate-forme Wear OS. La vraie solution à son problème est bien en vue et attend que Google devienne une réalité : une actualisation du Fitbit Charge 4 qui se synchronise avec tout ce que le partenariat Fitbit/Google Fit finit par devenir.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

L’esthétique mise à part – ma femme aime la sensation de légèreté et de petite taille de quelque chose comme un groupe de fitness par rapport à quelque chose de plus volumineux comme une montre – un groupe de fitness bon marché avec un logo Fitbit et l’intégration avec la nouvelle plate-forme Google Fitness est vraiment une évidence. C’est presque possède être dans le pipeline. Un coup d’œil à la gamme actuelle de produits Fitbit le garantit presque.

Beaucoup de gens veulent juste un bon tracker de fitness qui s’intègre au reste de leurs données de santé. Google a les moyens de faire exactement cela.

Des produits comme la gamme Fitbit Inspire ou Fitbit Charge étaient suffisamment populaires pour être rafraîchis année après année. Bien sûr, ils ne sont pas aussi flashy que quelque chose comme la ligne Sense ou Versa et n’essaient même pas de rivaliser avec les montres intelligentes Wear OS à part entière, mais ce sont toujours des produits que beaucoup de gens aiment utiliser. Peut-être que certains sont comme ma femme et veulent quelque chose de léger et imperceptible à leur poignet. Peut-être que certaines personnes font confiance à la marque Fitbit et ne veulent vraiment qu’un tracker de fitness. Peut-être que les gens aiment un prix de 100 $ sur un produit qui fait ce dont ils ont besoin.

Ce serait stupide de charger comme un éléphant et de détruire le catalogue de Fitbit, et Google est tout sauf stupide. Oui, nous détestons certaines décisions de l’entreprise, mais ces mêmes décisions finissent toujours par augmenter les revenus de Google à long terme. Google a sûrement assez de perspicacité pour savoir combien de personnes veulent un tracker de fitness bon marché mais performant. Sinon, ils n’ont qu’à consulter les critiques d’Amazon, ce que j’ai trop fait la semaine dernière.

Source : Joe Maring / Android Central

En fin de compte, c’est l’acquisition de Fitbit qui me fait réfléchir. Peu importe la refonte de la plate-forme Wear OS, car nous ne sommes pas vraiment intéressés par quelque chose comme acheter la meilleure montre Wear OS. Il fait ce dont nous avons besoin, mais il fait aussi plus que ce dont nous avons besoin, et ce n’est tout simplement pas le bon style.

Le matériel que nous voulons est déjà là. C’est l’avenir du logiciel qui me fait réfléchir.

Mes préoccupations tournent autour de la façon dont les anciens produits seront intégrés au nouveau niveau Fitbit payant et à Google Fit. Une partie de moi dit que tout ira bien. Je devrais juste acheter à ma femme le Fitbit Charge 4 couleur bois de rose qu’elle aime vraiment et croiser les doigts. La pire chose qui puisse arriver est qu’elle doit utiliser deux applications pour suivre ses données de santé importantes ou utiliser une solution tierce maladroite qui a accès à ces données.

Nous finirons probablement par attendre et essayer de forcer son Mi Band à se synchroniser avec Google Fit – c’est un casse-tête, et Xiaomi doit soit le réparer, soit simplement arrêter de l’offrir – jusqu’à ce que nous en sachions plus sur les plans de Google pour l’avenir . J’espère juste que cela vaudra la peine d’attendre et que Google continuera à vendre des bandes de fitness peu coûteuses, populaires et surtout précises sous la marque Fitbit.

Juste ce que j’ai besoin

Fitbit Charge 4

C’est loin d’être le portable le plus excitant que vous puissiez acheter en 2021, mais le Fitbit Charge 4 est parfait pour ce qu’il se propose de faire. En tant que tracker de fitness, le Charge 4 enregistre vos entraînements, votre sommeil et votre état de santé général avec brio – et il le fait tout en n’ayant besoin d’être chargé qu’une fois par semaine.

