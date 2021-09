Avec le gazouillis des grillons au siège de Zomedica, pourquoi acheter des actions ZOM ?

Cela fait trois semaines que je n’ai pas écrit sur Zomédica (NYSEAMÉRICAIN :ZOM) début septembre. À l’époque, j’ai soutenu que la société devait mieux exécuter pour que l’action ZOM monte en flèche.

Depuis lors, la seule nouvelle de la société a été l’annonce, le 13 septembre, du remplacement du directeur sortant Christopher Wolfenberg par Sean Whelan. Le nouveau Whelan était auparavant le PDG d’un fournisseur leader de thérapie physique sous contrat, Services de réadaptation Encore. Avant cela, il avait été directeur financier de longue date.

Il ne fait aucun doute que Zomedica a besoin de toute l’aide possible pour exploiter le potentiel de la plate-forme de diagnostic Truforma. Cependant, les investisseurs recherchent des nouvelles significatives qui peuvent faire bouger le titre. Malheureusement, une nomination de directeur ne va pas le couper – même si c’est un directeur qui apprécie ce que Truforma peut faire pour les vétérinaires et les propriétaires d’animaux de compagnie.

Je suis sûr que les investisseurs apprécient également ce que Truforma peut faire pour l’entreprise. Cependant, alors que les grillons semblent pépier au siège de ZOM, la patience de nombreux actionnaires doit s’épuiser.

Stock ZOM : Plus d’engagement est nécessaire

Je suis un fervent partisan des « investissements quotidiens ». J’ai écrit pour la première fois sur le concept d’InvestorPlace en 2012. La prémisse ? Investissez dans ce que vous savez – une idée que j’ai empruntée à l’investisseur notable Peter Lynch. J’avais noté à l’époque :

“Lynch pensait que les consommateurs avaient un avantage sur l’investisseur professionnel parce qu’ils passent tellement de temps dans le monde réel à observer ces entreprises.”

Avec le produit Truforma de Zomedica, le stock de ZOM a la possibilité d’engager des investisseurs qui se trouvent être des propriétaires de chiens ou de chats, ou même des employés ou des propriétaires de cliniques vétérinaires. La gamme complète de tests de Truforma n’est peut-être pas encore disponible, mais cela ne signifie pas que Zomedica ne peut pas prendre une longueur d’avance.

Zomedica a publié un webinaire sur la page d’accueil de son site Web, juste au-dessus de ses « dernières nouvelles ». Le webinaire s’adresse aux vétérinaires et autres professionnels de l’industrie. À moins que je manque quelque chose sur la diffusion de ce type d’informations à des non-professionnels, je ne sais pas pourquoi le webinaire n’a pas de communiqué de presse associé – et tous les autres webinaires que l’entreprise publie, d’ailleurs.

La page « Informations sur les investisseurs » de la société propose des alertes par e-mail et des inscriptions aux flux RSS. En faisant cela, lorsque les vraies nouvelles font défaut (comme cela a été le cas en septembre), les investisseurs peuvent toujours rester engagés. Cependant, Zomedica est pratiquement resté silencieux.

Mon point? À 51 cents, ZOM ne peut pas se permettre de s’asseoir et de laisser les investisseurs venir à lui. Au contraire, l’entreprise doit s’adresser elle-même aux investisseurs.

L’essentiel sur le stock de ZOM

À première vue, Zomedica semble être une opération interentreprises. Elle vend Truforma aux cliniques vétérinaires. Ces vétérinaires l’utilisent ensuite pour fournir aux patients des diagnostics au point de service. C’est une proposition à valeur ajoutée.

Pourtant, Zomedica ne semble pas vraiment impliquer l’utilisateur final – ou peut-être plus précisément, le décideur ultime (c’est-à-dire le propriétaire de l’animal) dans le processus d’investissement. Je veux dire, qui sera le plus intéressé par un investissement potentiel en actions ZOM ? Un analyste financier de 29 ans qui n’a jamais possédé d’animal de compagnie auparavant ou les « parents » de cinq ou six chats et chiens ?

Je ne suggère pas que ZOM arrête tout sur le front des ventes juste pour engager les investisseurs de détail, mais il existe une bonne et une mauvaise façon de gérer les relations avec les investisseurs.

Pour moi, l’entreprise est beaucoup trop passive à propos de l’histoire de Truforma. Il devrait faire davantage pour attirer les propriétaires d’animaux de compagnie, car leur population crie un revenu disponible et des investissements potentiels.

La ligne de fond? Si je suis actionnaire de ZOM, le fait que j’entende si peu parler de la société est une source de préoccupation importante. Les choses sont-elles « calmes sur le front ouest » parce que de grandes choses arrivent ? Ou les grillons chantent-ils parce que Zomedica ne transporte que des blancs ?

Je suppose que nous le saurons en octobre.

